Ponte Preta x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta sexta-feira (3), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando para fugir da zona de rebaixamento, a Ponte Preta recebe o Sampaio Corrêa nesta sexta-feira (3), no Moisés Lucarelli, a partir das 19h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV , na TV fechada, e do Premiere , no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Sampaio Corrêa DATA Sexta-feira,3 de setembro de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Henrique Salmazio (MS)

Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza (MS)

Quarto árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)

ONDE VAI PASSAR?

Sampaio quer a vitória para tentar entrar no G-4/Divulgação Sampaio Corrêa

A SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta sexta-feira (3). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SAMPAIO CORRÊA

Sem perder há seis jogos como visitante, o Sampaio Corrêa quer manter a marca na Série B. A Bolívia Querida está a um passo do G-4 e um triunfo nesta sexta-feira pode colocar a equipe na zona de classificação à primeira divisão.

Tudo pronto. A Bolívia Querida fechou a preparação para a partida contra a Ponte Preta, e o time titular já está definido pelo técnico Felipe Surian. Foco total e muita seriedade para brigar pelos 3 pontos #VumboraSampaio 🇬🇳 pic.twitter.com/WIen5NuOtz — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) September 2, 2021

O técnico Felipe Surian não poderá contar com Nilson Júnior. Desta forma, Éder Lima deve ser titular na defesa.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Watson, Joécio, Éder Lima, Mascarenhas, Betinho, Ferreira, Eloir, Jean Silva, Ciel e Nadson.

PONTE PRETA

Lutando contra o rebaixamento, a Ponte Preta vai em busca de uma vitória em casa para que possa permanecer fora do Z-4.

⚽️⚽️ A Macaca finalizou a preparação para o jogo de amanhã (3) e, quando o professor encerrou o treino, Moisés não escapou. O aniversariante do dia passou pelo ‘corredor polonês’ e ainda recebeu muito “carinho” de todo o elenco. Confira! 😂🥚📸🦍 #PontePreta #Macaca #VamosPonte pic.twitter.com/qtd7lw1eDT — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) September 2, 2021

A Macaca tem dúvidas para todos os setores, mas conta com os retornos de Fábio Sanches e Rayan, enquanto André Luiz é desfalque. Já Niltinho é dúvida.

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan, Felipe Albuquerque (Kevin), Thiago Lopes, Cleylton e Rafael Santos (Marcelo Hermes ou Felipe Albuquerque); Marcos Júnior, Vini Locatelli (Léo Naldi ou Lucas Cândido) e Fessin; Iago, Moisés e Rodrigão.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 2 Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 13 de julho de 2021 Brasil de Pelotas 1 x 0 Vitória Brasileirão Série B 17 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Vitória Brasileirão Série B 24 de julho de 2021 21h (de Brasília) Vitória x Grêmio Copa do Brasil 27 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 0 Ponte Preta Brasileirão Série B 29 de agosto de 2021 Ponte Preta 3 x 0 Brusque Brasileirão Série B 22 de agosto de 2021

Próximas partidas