Ponte Preta x Remo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo neste sábado (17), pela 12ª rodada da Série B

Em encontro de equipes pressionadas para escapar da zona de rebaixamento, Ponte Preta e Remo duelam neste sábado (17), a partir das 18h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Remo DATA Sábado, 17 de julho de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli - Campinas, SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jose Ricardo Laranjeira (AL)

Assistentes: Pedro Jorge de Araujo e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Remo busca a vitória fora de casa/Divulgação/Remo

A SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo deste sábado.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PONTE PRETA

Querendo sair da zona de rebaixamento, a Ponte Preta busca o triunfo e, para isso, quer se impor em sua casa.

Fala, Nação! O paredão Ivan está na área e bateu um papo com a PonTV sobre o retorno aos gramados, após 8 meses de recuperação. Confira: https://t.co/YygGGrmBWI pic.twitter.com/Fu4w6yupKQ — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) July 15, 2021

Para o duelo deste sábado, a Macaca não terá Rodrigão, Ygor Vinhas e Thalles, lesionados. Por outro lado, Ednei está recuperado de dores no quadril e está à disposição do técnico Gilson Kleina.

Provável escalação do Ponte Preta: Ivan, Kevin, Fábio Sanches, Cleylton, Felipe, Dawhan, André Luiz, Richard, Camilo, Fessin, Moisés e Renatinho.

REMO

Após sair do Z-4, o Remo entra em campo tentando manter a sua posição, fora da zona da degola.

Partiu, Campinas! ✈️



O próximo compromisso do Leão Azul é neste sábado (17), contra a Ponte Preta. ⚽



Pra cima, Leão! 🦁



📷 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/JO1IuPsEzW — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) July 15, 2021

O time paraense conta com o retorno de Romércio, após suspensão, enquanto o atacante Dioguinho, está recuperado de uma lesão no braço.

Provável escalação da Remo: Vinícius, Thiago Enners, Rafael Jansen, Romércio, Igor Fernandes, Anderson Uchoa, Lucas Siqueira, Dioguinho, Felipe Gedoz, Erick Flores e Victor Andrade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 Ponte Preta Brasileirão Série B 12 de julho de 2021 Ponte Preta 0 x 0 Avaí Brasileirão Série B 6 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Ponte Preta Brasileirão Série B 20 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Ponte Preta x Goiás Brasileirão Série B 23 de junho de 2021 20h (de Brasília)

REMO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 2 x 1 Brusque Brasileirão Série B 14 de julho de 2021 Remo 0 x 1 Vila Nova Brasileirão Série B 8 de julho de 2021

Próximas partidas