Ponte Preta x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão entra em campo neste sábado (8), pela quinta rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste sábado (8), às 19h30 (de Brasília), pela quinta rodada do . O duelo será transmitido pelo canal Sportv, além do Premiere, na TV fechada, para todo o . A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Palmeiras DATA Sábado, 8 de fevereiro de 2020 LOCAL Moisés Lucarelli - SP, BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do quer o título do Campeonato Paulista / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do canal Sportv e Premiere, na TV fechada, para todo o Brasil. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PALMEIRAS

Na terceira posição do Grupo B, com sete pontos, o Palmeira pensa apenas na vitória após a derrota para o na última rodada.

Com isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve fazer duas mudanças na equipe titular. Zé Rafael na vaga de Gabriel Menino e Willian no lugar de Wesley.

Recuperado de lesão muscular, Bruno Henrique deve ficar à disposição da comissão técnica pela primeira vez no .

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires e Zé Rafael; Dudu, Lucas Lima e Willian; Luiz Adriano

PONTE PRETA

Na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos conquistados, a entra em campo visando a recuperação após a derrota para a Inter de Limeira por 2 a 1. E de acordo com João Paulo, a equipe vai jogar de igual para igual com o Palmeiras.

"No futebol acabou esse negócio de time grande e time pequeno, é 11 contra 11. Sabemos que vai ser um jogo bem difícil, estamos preparados e focados, como em todas as partidas, e esperamos fazer um grande jogo e conseguir mais uma vitória dentro de casa", disse o meia-atacante.

Provável escalação da Ponte Preta: Ygor Vinhas, Apodi, Wellington Carvalho (Cléber Reis), Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni (Yuri); Dawhan, Bruno Reis, Danrley e João Paulo; Bruno Rodrigues e Roger

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 0 Oeste Campeonato Paulista 29 de janeiro Bragantino 2 x 1 Ponte Preta Campeonato Paulista 2 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Paulista 16 de fevereiro 16h (de Brasília) Palmeiras x Campeonato Paulista 20 de fevereiro 21h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 1 Campeonato Paulista 31 de janeiro Inter de Limeira 2 x 1 Ponte Preta Campeonato Paulista 3 de fevereiro

Próximas partidas