Ponte Preta x Operário-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (30), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Operário-PR se enfrentam neste sábado (30), no Moisés Lucarelli, a partir das 19h (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

A Ponte Preta entra em campo buscando mais uma vitória para continuar firme na luta contra a zona de rebaixamento. A Macaca está na 15ª posição, com 22 pontos, e não terá DG, suspenso, além de Norberto e Danilo Gomes, lesionados. Já o atacante Lucca, em recuperação física, é dúvida.

O Operário-PR, por sua vez, não vive situação diferente, já que vem logo atrás do adversário, em 16º, com 21 pontos somados. O Fantasma demitiu Claudinei Oliveira na última semana, e apresentou Matheus Costa como novo treinador.

Nos últimos sete confrontos entre as equipes, a Ponte venceu duas vezes, o Operário três, além de dois empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ponte Preta: Caíque França, Mateus Silva, Fábio Sanches, Thiago Oliveira, Igor Formiga, Felipe Amaral, Léo Naldi, Artur, Wallisson, Nicolas e Leandro Barcia.

Possível escalação da Operário-PR: Vanderlei, Arnaldo, Thales, Reniê, Raphinha, Ricardinho, Tomas Bastos, Giovanni Pavani, Paulo Victor, Júnior Brandão e Silvinho.

Desfalques da partida

Ponte Preta:

Norberto e Danilo Gomes: lesionados.

DG: suspenso.

Operário-PR:

Alemão, Thiago Braga, Felipe Gacia, Rafael Oller, Fernando Neto e Jean Carlos: departamento médico.

Quando é?

JOGO Ponte Preta x Operário-PR DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas - SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Operário-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 Tombense Série B 25 de julho de 2022 Novorizontino 2 x 1 Operário Série B 20 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Náutico Série B 5 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Grêmio x Operário Série B 9 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 1 Ponte Preta Série B 23 de julho de 2022 Ponte Preta 1 x 0 Náutico Série B 20 de julho de 2022

Próximas partidas