Ponte Preta x Náutico: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será disputado neste domingo (17), pela 35ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A segue sonhando com o retorno à primeira divisão e recebe o neste domingo (17), no Moisés Lucarelli, a partir das 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Náutico DATA Domingo, 17 janeiro de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Náutico luta contra o rebaixamento (Foto: Léo Lemos/CNC)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PONTE PRETA

Ainda com esperanças de subir à primeira divisão, a Ponte Preta viveu uma semana turbulenta devido ao afastamento de Danrley e João Veras por descumprimento de segurança contra a covid-19. Além da dupla, Guilherme é dúvida para o duelo deste domingo (17).

A Ponte Preta multou e afastou hoje os atletas João Veras e Darnley, inicialmente por dez dias, em virtude de quebra dos protocolos sanitários em relação à Covid-19, tanto os estabelecidos pela CBF quanto os da propria equipe. Eles estiveram em local com aglomeração, sem máscara. pic.twitter.com/5S5dRcvfNg — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) January 15, 2021

Provável escalação do Ponte Preta: Ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Wellington Carvalho (Ruan Renato) e Yuri; Barreto, Zanocelo e Camilo; Luan Dias, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

NÁUTICO

Lutando para se manter afastado do Z-4, o Náutico quer surpreender o rival, mas tem um desfalque para a partida. Isso porque Kevyn testou positivo para covid-19. Por outro lado, o técnico Hélio dos Anjos terá os reforços de Djavan e Ronaldo Alves.

Provável escalação do Náutico: Anderson, Bryan, Cmautanga, Rafael Ribeiro, Igor Miranda, Renan Foguinho, Rhaldney, Dadá, Jean Carlos, Erick e Kieza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 2 Cuiabá Série B 11 de janeiro de 2021 1 x 1 Ponte Preta Série B 5 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ponte Preta Série B 21 de janeiro de 2021 17h45 (de Brasília) Ponte Preta x CRB Série B 24 de janeiro de 2021 18h15 (de Brasília)

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 0 Série B 12 de janeiro de 2021 Náutico 2 x 1 Paraná Série B 8 de janeiro de 2021

Próximas partidas