Ponte Preta x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 19ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Moisés Lucarelli, a partir das 19h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após esboçar uma reação e conseguir sair da zona de rebaixamento, a Ponte Preta entra em campo querendo mais uma vitória para se afastar do Z-4. A Macaca está na 16ª posição, com 19 pontos, e terá os retornos de Thiago Oliveira, Bernardo e Fraga, que cumpriram suspensão na última rodada. Já Lucca e Norberto, com problemas físicos, são dúvidas.

Do outro lado, o Náutico vem de tropeços, que culminaram com a saída do técnico Roberto Fernandes. O nome forte para assumir o cargo é Eduardo Baptista. O Timbu está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 18 pontos.

Nos últimos 16 confrontos entre as equipes, a Ponte venceu sete vezes, o Náutico quatro, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Ponte Preta: Caíque, Douglas, Fábio Sanches, Artur, Norberto, Felipe Amaral, Léo Naldi, Walisson, Jean carlos, Nicolas e Lucca.

Possível escalação da Náutico: Lucas Perri, Carlão, Bruno, João Lucas, Luís Felipe, Ralph, Richar Franco, Victor Ferraz, Jean Carlos, Pedro Vitor e Geuvânio.

Desfalques da partida

Ponte Preta:

Ramon, Moisés, Luiz Fernando, Ribamar, Fabinho e Léo Santos: lesionados.

Náutico:

Hereda Nascimento: lesionados.

Quando é?

JOGO Ponte Preta x Náutico DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Moraes (GO)

Assistentes: Tiago Silva e Hugo Correa (GO)

Quarto árbitro: José Souza (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 2 Chapecoense Série B 17 de julho de 2022 Grêmio 2 x 0 Náutico Série B 8 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Londrina Série B 23 de julho de 2022 18h30 (de Brasília) Bahia x Náutico Série B 29 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 1 x 1 Ponte Preta Série B 15 de julho de 2022 CSA 0 x 1 Ponte Preta Série B 7 de julho de 2022

Próximas partidas