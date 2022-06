Ponte Preta x Londrina: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo da 12ª rodada da Série B acontece neste sábado (11); veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Londrina entram em campo na tarde deste sábado (11), no Moisés Lucarelli, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Ponte Preta x Londrina DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas - SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

Informações da partida

O Ponte Preta entra em campo neste sábado querendo emplacar a sua segunda vitória consecutiva na Série B pela primeira vez nesta edição. A Macaca está na 13ª posição, com 12 pontos, e terá o retorno de Norberto, que cumpriu suspensão no último jogo, além de não ter desfalques confirmados.

O Londrina é o 14º colocado do campeonato, também com 12 pontos, e sabe que não poderá contar com Jhonny Lucas e Samuel Santos, suspensos. Assim, Marcinho e Mandaca brigam por uma vaga no meio, enquanto Watson deve ser o substituto na lateral-direita.

Porém, os problemas do técnico Adilson Batista podem aumentar. Isso porque Denílson, com dores na coxa, e Saimon, saindo de uma virose, são dúvidas e serão avaliados momentos antes da partida.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral (Fraga), Léo Naldi e Ramon; Fessin, Danilo Gomes e Lucca.

Londrina: Matheus Nogueira; Watson, Saimon (Augusto), Vilar e Eltinho; João Paulo, Marcinho (Mandaca), Gegê e Caprini; Douglas Coutinho e Gabriel Santos.

Desfalques

Ponte Preta

sem desfalques confirmados.

Londrina

Jhonny Lucas e Samuel Santos: suspensos.

Últimos resultados e próximos jogos

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 2 Ponte Preta Série B 7 de junho de 2022 Sport 2 x 1 Ponte Preta Série B 2 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Ponte Preta Série B 16 de junho de 2022 16h (de Brasília) Ponte Preta x Sampaio Corrêa Série B 23 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 1 Tombense Série B 7 de junho de 2022 Londrina 2 x 1 Operário Série B 25 de maio de 2022

Próximas partidas