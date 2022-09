Ponte Preta x Ituano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Jogo acontece nesta terça-feira (13), pela 30ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Ituano se enfrentam na noite desta terça-feira (13), no Moisés Lucarelli, às 21h30 (de Brasília), pela 30ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada.

O duelo em Campinas marca o encontro de duas equipes que alimentam o sonho do acesso, apesar de estarem fora do G-4. A Ponte Preta vem de vitória na última rodada e subiu para o nono lugar, com 39 pontos, e não poderá contar com Artur e Igor Formiga, lesionados e que devem desfalcar a equipe "por pelo menos dois jogos", segundo o técnico Hélio dos Anjos.

Já o Ituano também ganhou no jogo passado e alcançou o sexto lugar, com 40 pontos somados. O Rubro-Negro, apesar de estar próximo do G-4, afirma que a meta é garantir a permanência na Série B.

"A diretoria nunca me colocou uma meta de posição, mas qualificou e contratou muito bem para essa temporada. Três quartos do campeonato e metade do segundo turno se foram. O Ituano é o líder do segundo turno. É uma meta que a gente esperava? Não, mas é uma colocação que nos mostra que somos capazes. A meta do treinador do Ituano é 44 pontos. A meta está alinhada com a diretoria, comigo e com os jogadores", disse o técnico Carlos Pimentel.

Escalações:

Escalação do provável PONTE PRETA: Caíque França, Norberto, Mateus Silva, Fábio Sanches, Jean Carlos, Felipe Amaral, Wesley Fraga, Wallisson, Elvis, Fessin e Lucca.

Escalação do provável ITUANO: Jefferson, Raí Ramos, Léo Santos, Rafael Pereira, Roberto, Jiménez, Caique, Lucas Siqueira, Léo Ceará, Gabriel Barros e Brenner.

Desfalques

Ponte Preta

Artur e Igor Formiga, lesionados, são as baixas na Macaca.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: terça, 13 de setembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Moisés Lucarelli, Campinas - SP

• Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro), Michael Stanislau e Luiza Naujorks Reis (assistentes), Ilbert Estevam da Silva (quarto árbitro) e Rodrigo Guarizo do Amaral (VAR)