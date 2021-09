Ponte Preta x Guarani: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), pela Série B do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Dia de um dos clássicos mais disputados do país: Ponte Preta e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, em pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Guarani DATA Sexta-feira, 17 de setembro de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli - Recife, PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço (RJ)

VAR: Carlos Eduardo (RJ)

Assistentes VAR: Rejane Caetano (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



A Ponte Preta joga em casa contra o Guarani / Foto: Tiago Caldas/CNC

O SporTV, na TV fechada e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 21h30 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PONTE PRETA

Na 16ª colocação da Série B, a Ponte Preta conseguiu sair da zona do rebaixamento, mas quer se distanciar ainda mais do Vitória, primeiro time no Z-4.

Com Moisés, grande destaque da Macaca, como dúvida, Rodrigão deve ganhar uma chance como titular no lugar de João Veras. Richard e Niltinho disputam a vaga de Moisés caso o atleta não tenha condições de jogo.

Provável escalação do Náutico: Ivan, Felipe Albuquerque, Cleylton, Ednei e Rafael Santos; André Luiz, Marcos Júnior e Fessin; Niltinho (Richard), Moisés (Richard) e Rodrigão.

GUARANI

Apenas três pontos atrás do CRB, primeiro time do G-4, o Guarani segue vivo no sonho do acesso para a primeira divisão. Vem, afinal, de três jogos sem perder, com duas vitórias - e quer continuar vencendo, agora na casa do grande rival.

E o torcedor do Bugre terá boas notícias: Régis está confirmado e jogará nesta sexta-feira (17). A tendência é que o meia forme dupla junto de Andrigo.

Guarani faz penúltimo treino e intensifica preparação para o Dérbi https://t.co/aATy9vXdcD



📸: Thomaz Marostegan/Guarani FC pic.twitter.com/kIWjqoQ4iM — Guarani FC (@oficialguarani) September 15, 2021

Provável escalação do Guarani: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Carlão e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo e Régis; Bruno Sávio e Lucão do Break.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 2 Sampaio Corrêa Brasileirão Série B 3 de setembro de 2021 Cruzeiro 1 x 0 Ponte Preta Brasileirão Série B 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário-PR x Ponte Preta Brasileirão Série B 22 de setembro de 2021 21h30 (de Brasília) Ponte Preta x Brasil de Pelotas Brasileirão Série B 26 de setembro de 2021 18h15 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 Guarani Brasileirão Série B 4 de setembro de 2021 Guarani 1 x 0 CSA Brasileirão Série B 7 de setembro de 2021

Próximas partidas