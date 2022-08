Ponte Preta x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (20), pela 25ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Com os ingressos esgotados e promessa de casa cheia, a Ponte Preta recebe o Guarani neste sábado (20), no Moisés Lucarelli, a partir das 11h (de Brasília), pela 25ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota para o Brusque por 2 a 1 na última rodada, a Macaca busca a recuperação justamento diante do seu rival.

Para o clássico, o técnico Hélio dos Anjos terá novamente à disposição Norberto, Barcia e Danilo Gomes, mas o volante Fraga, com problema muscular, é desfalque certo.

Do outro lado, o Guarani, na zona de rebaixamento com 23 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Sem desfalques por suspensão, o Bugre terá o retorno de Leandro Vilela.

Em 111 jogos disputados entre as equipes, a Ponte Preta soma 37 vitórias, contra 29 do Guarani, além de 45 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do GUARANI: Maurício Kozlinski; Diego Mateus (Lucas Ramon), João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Madison e Isaque; Bruno José, Yago e Jenison.

Possível escalação da PONTE PRETA: Caíque França, Formiga, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Wallisson e Elvis; Nicolas (Fessin) e Lucca.

Desfalques da partida

Guarani:

sem desfalques confirmados.

Ponte Preta:

Everton, Fabinho, Ramon e Ribamar: departamento médico.

Fraga: problema muscular.

Quando é?

JOGO Ponte Preta x Guarani DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Moisés Lucarelli - Campinas, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa(CE)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 0 x 0 Guarani Série B 10 de agosto de 2022 Guarani 1 x 0 Náutico Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guarani x Tombense Série B 27 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Vasco x Guarani Série B 31 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 1 Vasco Série B 9 de agosto de 2022 Brusque 2 x 1 Ponte Preta Série B 13 de agosto de 2022

Próximas partidas