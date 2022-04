Ponte Preta x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Ponte Preta e Grêmio se enfrentam neste sábado (9), no Moisés Lucarelli, a partir das 16h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Grêmio DATA Sábado, 9 de abril de 2022 LOCAL Moisés Lucarelli - Campinas, SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, no Moisés Lucarelli.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de ter encerrado o Brasileirão 2021 na 17ª posição, com 43 pontos (12 vitórias, sete empates e 19 derrotas), o Grêmio inicia a luta pelo acesso neste sábado (8).

Eliminado precocemente na Copa do Brasil para o Mirassol, o Tricolor se recuperou com o título do Gauchão conquistado após vencer o Ypiranga por 3 a 1 no placar agregado.

Mais artigos abaixo

FOCO NA ESTREIA 👊 Na reta final de preparação para o jogo contra a Ponte Preta, nosso grupo realizou mais um treinamento na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho. Amanhã, embarcamos para Campinas-SP.



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA



Leia mais em: https://t.co/KOORbQJzfv pic.twitter.com/aUZkxInRuX — Grêmio FBPA (@Gremio) April 7, 2022

Já a Ponte Preta, pressionada após o rebaixamento no Paulistão, chega para a estreia na Série B com seis derrotas e dois empates, nos últimos oito jogos.

Em 34 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 14 vitórias, contra nove da Macaca, além de 11 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 5 x 0 Ponte Preta Paulistão 12 de março de 2022 Ponte Preta 2 x 2 Ituano Paulistão 19 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Ponte Preta Série B 16 de abril de 2022 11h (de Brasília) Ponte Preta x CRB Série B 23 de abril de 2022 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranha 0 x 1 Grêmio Gauchão 26 de março de 2022 Grêmio 2 x 1 Ypiranga Gauchão 2 de abril de 2022

Próximas partidas