Ponte Preta x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O jogo será na terça (22), às 21h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

No meio da tabela, seprados por apenas três pontos, e se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Moisés Luccarelli. A partida terá transmissão ao vivo Premiere, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Cruzeiro DATA Terça-feira, 22 de dezembro de 2020 LOCAL Moisés Luccarelli - Campinas, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramons Abatti Abel

Assistentes: Alex dos e Helton Nunes

Quarto árbitro: Adriano de Assis Miranda

ONDE VAI PASSAR?



A , desfalcada, recebe o Cruzeiro em Campinas/ Foto: Fabio Leoni/Ponte Press/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, em pay-per-view. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PONTE PRETA

A Ponte Preta, com 43 pontos, está na nona posição da tabela, uma na frente do Cruzeiro. A Macac. porém, vai para o deulo com alguns desfalques, depois que quatro ateltas (Dawhan, Luís Oyama, João Veras e Pedrinho) testaram positivo para Covid-19. Além disso, outros três estão suspensos por terceiro amarelo, são eles: Wellington Carvalho,Neto Moura e Luan Dias

O Departamento Médico da Ponte Preta colocou em isolamento quatro jogadores após os resultados dos testes recebidos no início desta tarde confirmarem que eles estão com Covid19. Dawhan, Luís Oyama, João Veras e Pedrinho, ficarão isolados por 10 dias. - https://t.co/dzZrkLqcIl pic.twitter.com/N1QVZN84Xm — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) December 21, 2020

Provável escalação da Ponte Preta: Ygor Vinhas; Apodi, Ruan Renato, Alisson, Lazaroni; Vinicius Zanocelo, Barreto; Bruno Rodrigues, Camilo; Moisés e Matheus Peixoto.

CRUZEIRO

Cada vez mais longe da zona de rebaixamento, o Cruzeiro ainda segue um pouco distante da zona de classificação para a Série A, mas melhorou muito com a chegada de Felipão, que já levou o time ao meio da tabela, com 40 pontos, três a menos do que a Macaca.

Para o confronto, Felipão conta com o retorno de Matheus , que cumpriu supensão, mas não terá duas pessas importantes do time: Fábio e Rafel Sóbis levaram o terceiro amarelo no duelo contra o Avaí e ficam de fora. No gol, quem fica com a vaga é Lucas França, que não jogo desde 2019, no ataque, Marcelo Moreno e Arthur Caíke são as opções.

Substituto do capitão Fábio, o goleiro Lucas França foi o entrevistado desta segunda-feira, em Atibaia (SP).



Lucas comentou a oportunidade na meta celeste e avaliou sua evolução como profissional.



📺 Assista e deixe seu like!https://t.co/8SLYRBTYG6 pic.twitter.com/rXRgrsx5x2 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 21, 2020

Provável escalação do Cruzeiro: Lucas França; Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Adriano, Jadsom e Machado; Airton, William Pottker e Marcelo Moreno (Arthur Caike).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 2 Ponte Preta 19 de dezembro de 2020 Operário 1 x 0 Ponte Preta Série B 14 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventude x Ponte Preta Série B 30 de dezembro de 2020 17h (de Brasília) x Ponte Preta Série B 5 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 1 Cruzeiro Série B 18 de dezembro de 2020 Cruzeiro 1 x 1 Série B 15 de dezembro de 2020

Próximas partidas