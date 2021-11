Ponte Preta x Coritiba: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Coritiba enfrenta a Ponte Preta nesta sexta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela última rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Coritiba DATA Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 LOCAL Moisés Luccarelli - Campinas, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Leirson Peng (RS) e Mauricio Coelho (RS)

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto (MG)

Auxiliar VAR: Marconi Helbert (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, vão transmitir o jogo deste domingo, no Moisés Luccarelli. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com o acesso já garantido, o Coritiba entra em campo apenas para cumprir tabela na última rodada da Série B. Atualmente, soma 64 pontos e aparece na vice-liderança.

O Coxa não poderá contar com goleiro Wilson e o volante Val, liberados, o zagueiro Henrique, machucado, e o volante Willian Farias e o meia-atacante Rafinha, suspensos.

Do outro lado, a Ponte Preta se livrou da zona de rebaixamento, e já liberou Edinei, Fábio Sanches, Camilo e Rodrigão, todos com desgaste físico.

Provável escalação do Coritiba: Alex Muralha; Natanael, Wellington Carvalho, Luciano Castán e Guilherme Biro; Matheus Sales, Gustavo Bochecha e Biel; Igor Paixão, Léo Gamalho e Waguininho.

Provável escalação da Ponte Preta:

ÚLTIMOS JOGOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 1 Brasil de Pelotas Série B 14 de novembro de 2021 Coritiba 0 x 1 CSA Série B 21 de novembro de 2021

PONTE PRETA