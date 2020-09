Ponte Preta x Confiança: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo é válido pela 11ª rodada da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

Invicta há três jogos, a recebe o Confiança neste domingo (27), no Moisés Lucarelli, às 20h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Ponte Preta x Operário-PR DATA Domingo, 27 de setembro de 2020 LOCAL Moisés Lucarelli (SP) HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Divulgação/Confiança)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Há três jogos sem perder na Série B, a Ponte Preta quer aproveitar a boa fase e o fato de estar jogando em casa para buscar mais três pontos na competição.

Já o Confiança teve oito atletas que testaram positivo para covid-19. Por isso, o técnico Daniel Paulista deve fazer alterações táticas na equipe, além de contar com o retorno de Nirley, que cumpriu suspensão.

Mais artigos abaixo

Escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Alisson, Wellington Carvalho, Guilherme Lazaroni, Luís Oyama, Bruno Reis, João Paulo, Luan Dias, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

Escalação do Confiança: Rafael ; Thiago Ennes, Nirley, Luan e Santos; Amaral, Rafael Vila e André Moritz; Ítalo, Iago e Bruno Paraíba

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 2 Copa do 16 de setembro de 2020 Avaí 0 x 1 Ponte Preta Série B 11 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ponte Preta Série B 30 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) Ponte Preta x Juventude Série B 3 de outubro de 2020 19h (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 0 Série B 18 de setembro de 2020 Confiança 2 x 2 Avaí Série B 15 de setembro de 2020

Próximas partidas