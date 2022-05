Ponte Preta x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Ponte Preta e Chapecoense se enfrentam na noite desta terça-feira (24), no Moisés Lucarelli, a partir das 21h30 (de Brasília), pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Chapecoense DATA Terça-feira, 24 de maio de 2022 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Silva (BA)

Assistentes: Elicarlos Oliveira e Jucimar dias (BA)

Quarto árbitro: Matheus Candançan (SP)

VAR: Rodrigo de Miranda (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Moisés Lucarelli.

MAIS INFORMAÇÕES

A Ponte Preta quer reencontrar a vitória na Série e vem de uma sequência de três partidas sem ganhar.

A Macaca ocupa o 13º lugar, com 8 pontos marcados.

A Chapecoense chega pressionada para o duelo em Campinas, já que não vence há seis jogos na competição.

A equipe catarinense está na décima posição, com 10 pontos marcados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Ponte Preta Série B 20 de maio de 2022 Ponte Preta 0 x 1 Novorizontino Série B 13 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Ponte Preta Série B 31 de maio de 2022 19h (de Brasília) Ituano x Ponte Preta Série B 7 de junho de 2022 20h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Chapecoense Série B 19 de maio de 2022 Chapecoense 0 x 1 Sport Série B 13 de maio de 2022

Próximas partidas