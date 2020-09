Ponte Preta x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta sexta (4), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando sua reabilitação, e -SP se enfrentam nesta sexta-feira (4), no Moisés Lucarelli, a partir das 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeoanto Brasileiro . A partida será transmitida pelo SporTV (menos para Campinas) e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Botafogo-SP DATA Sexta-feira, 4 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Moisés Lucarelli (SP) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Claudinei Oliveira tem dúvidas para o jogo (Foto: Site Botafogo-SP)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo SporTV (menos para Campinas) e pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

A Ponte Preta (7º) busca reabilitação na Série B, após ser derrotada para o Paraná e cair quatro posições na tabela. A não poderá contar com o meia João Paulo, suspenso, além dos lesionados Bruno Rodrigues, Osman, João Veras, Camilo e Vinicius Zanocelo, e ainda Zé Roberto (diagnosticado com Covid-19). Por outro lado, o zagueiro Wellington Carvalho volta a ficar disponível após cumprir suspensão.

Já o Botafogo-SP (12º) chega para o jogo pressionado após três partidas sem vencer. O Pantera não terá o atacante Ronald, suspenso, e Luketa deve assumir a posição. Já o lateral Jeferson, que pertence à Ponte, também ficará fora da partida, enquanto o meia Matheus Anjos, com dores musculares é dúvida. Já o lateral-direito Val, e o atacante Wellington Tanque cumpriram os protocolos da CBF sobre atletas que contraíram covid-19, e estarão à disposição do técnico Claudinei Oliveira.

Provável escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Alisson, Wellington Carvalho (Luizão), Guilherme Lazaroni, Luís Oyama, Dawhan (Danrley), Neto Moura, Guilherme Pato, Matheus Peixoto e Moisés. .

Provável escalação do Botafogo-SP: Darley, Val, Robson, Jordan, Gilson, Elicarlos, Victor Bolt, Guilherme Romão, Luketa, Rafinha e Wellington Tanque.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 2 x 1 Ponte Preta Série B 1 de setembro de 2020 1 x 2 Ponte Preta Série B 29 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Ponte Preta Série B 9 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) x Ponte Preta Copa do 16 de setembro de 2020 19h (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 1 x 1 Cuiabá Série B 1 de setembro de 2020 Juventude 0 x 0 Botafogo-SP Série B 29 de agosto de 2020

Próximas partidas