Ponte Preta x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quarta-feira (31), pela 27ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Ponte Preta e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (31), no Moisés Lucarelli, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Com 47 pontos e brigando pelas primeiras posições da Segundona, o Bahia busca ampliar a segunda vitória consecutiva.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira segue sem contar com o zagueiro Luiz Otávio, e o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que trata dores no adutor.

Do outro lado, a Ponte Preta, vindo de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos, terá Felipe Amaral de volta após cumprir suspensão no empate com o Novorizontino na última rodada.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 12 vitórias, contra quatro da Ponte Preta, além de seis empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno da Série B, o Bahia venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do BAHIA: Danilo Fernandes; Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique; Patrick de Lucca, Lucas Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Vitor Jacaré e Matheus Davó.

Possível escalação da PONTE PRETA: Caíque França; Igor Formiga, Mateus Silva, Guilherme Souza e Artur; Moisés Ribeiro, Wallisson, Elvis e Fessin; Leandro Barcia e Lucca.

Desfalques da partida

Ponte Preta:

Fabinho, Ramon, Everton, Fraga: departamento médico.

Bahia:

Luiz Otávio e Matheus Bahia: machucados.

Quando é?

JOGO Ponte Preta x Bahia DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Moisés Lucarelli - Campinas, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Adriano Milczvski (R)

Últimos resultados e próximos jogos

Ponte Preta

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 0 Guarani Série B 20 de agosto de 2022 Novorizontino 1 x 1 Ponte Preta Série B 26 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Ponte Preta Série B 3 de setembro de 2022 19h (de Brasília) Ponte Preta x Sport Série B 7 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 1 Bahia Série B 16 de agosto de 2022 Bahia 2 x 1 Vasco Série B 28 de agosto de 2022

Próximas partidas