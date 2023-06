Ponte Preta x Sport Recife ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na internet

Ponte Preta e Sport Recife duelam na manhã deste domingo (11), a partir das 11h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Com o empate no jogo anterior, a Ponte Preta estacionou na 15ª posição, com 11 pontos. Pela primeira vez, a Macaca tem força total disponível para o jogo em Campinas.

Do outro lado, o Sport Recife vem de vitória e subiu para o quarto lugar, com 20 pontos. O Leão segue sem poder contar com Matheus Vargas e Wanderson, ambos realizando transição física.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Mateus Silva e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus e Elvis; Pablo Dyego e Jeh.

Sport Recife: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Fabrício Daniel, Vagner Love e Luciano Juba..

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Sport Recife

Matheus Vargas e Wanderson estão no departamento médico.

Quando é?