Ponte Preta x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (9), pela última rodada do Paulistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras visita a Ponte Preta neste domingo (9), às 16h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela última rodada do Campeonato Paulista, ainda com chance de avançar às quartas de final do torneio estadual. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para o estado de SP), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Palmeiras DATA Domingo, 9 de maio de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli - Campinas, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca a classificação para as quartas do Paulistão / Foto: Divulgação/Palmeiras

A Globo (para o estado de SP), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (9), às 16h. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 18 pontos no grupo C do Paulistão, o Palmeiras entra em campo precisando vencer e torcer por uma vitória do rival Corinthians contra o Novorizontino.

Já a Ponte Preta, com 13 pontos no grupo B, não tem mais chances de classificação e cumpre apenas tabela.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira volta a ter à disposição Lucas Lima, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

Nosso próximo desafio acontece no domingo pela última rodada do Paulista.

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius Silvestre (Jailson); Garcia, Henri, Renan e Victor Luis; Fabinho, Pedro Bicalho e Lucas Lima; Esteves, Giovani e Rafael Elias.

Provável escalação da Ponte Preta: Ygor Vinhas, Felipe Albuquerque, Luizão, Rayan e Jean Carlos (Yuri); Barreto e Locatelli (Léo Naldi); Niltinho, Thalles (Renan Mota) e Moisés; Paulo Sérgio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras Libertadores 4 de maio de 2021 Palmeiras 3 x 2 Santos Paulista 6 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Independiente del Valle x Palmeiras Libertadores 11 de maio de 2021 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Defensa y Justicia Libertadores 18 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 2 x 1 Ponte Preta Paulista 3 de maio de 2021 Ponte Preta 3 x 1 Guarani Paulista 5 de maio de 2021

Próximas partidas