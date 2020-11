Ponte Preta x Brasil de Pelotas: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (13), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Equipes entram em campo na tarde desta sexta-feira (13), às 16h (de Brasília), em Campinas, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (exceto para Campinas), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o duelo em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x DATA Sexta-feira, 13 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Ruan Renato diz que paciência será crucial no jogo de sexta e ressalta: “A rodada tem confronto direto de nossos concorrentes e é importante conquistarmos os três pontos no Majestoso”https://t.co/pa9lz7Bb4Z pic.twitter.com/QqnklJ9GTg — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) November 12, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV (exceto para Campinas), além do Premiere, na TV fechada. Na, você acompanha o duelo clicando aqui

Buscando mais uma vitória na Série B para seguir subindo na tabela de classificação, a Ponte Preta entra em campo visando em conquistar mais três pontos.

O técnico Marcelo Oliveira deve promover as entradas de Camilo e Pato, além de Wellington Carvalhom no lugar de Luizão, com dores musculares. Dawhan, suspenso, também está fora.

Provável escalação da Ponte Preta: Ygor Vinhas, Apodi, Wellington Carvalho, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto, Camilo (Zanocelo) e João Paulo; Pato (Léo Pereira), Bruno Rodrigues e Orobó.

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Felipe Albuquerque, Nuno, Héverton e Alex Ruan; Sousa, Bruno Matias e Matheus Oliveira (Luis Felipe); Bruno José, Dellatorre (Gabriel Poveda) e Danilo Gomes (Wellington Simião).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 1 Série B 2 de novembro de 2020 1 x 1 Ponte Preta Série B 7 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ponte Preta Série B 20 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília) Ponte Preta x Oeste Série B 24 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

BRASIL DE PELOTAS

VJOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 0 x 0 Série B 3 de novembro de 2020 Brasil de Pelotas 3 x 0 Cuiabá Série B 7 de novembro de 2020

Próximas partidas