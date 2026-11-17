Como assistir a Polônia x Suécia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

A Polônia recebe a Suécia na Tarczynski Arena, em Wroclaw, pelo Grupo 4 da Liga B da Nations League da UEFA. Líder da chave, a seleção sueca chega à Polônia após uma boa sequência de resultados.

A Suécia de Graham Potter lidera o Grupo 4 e pode garantir o acesso à Divisão A com um resultado positivo. A equipe chega ao confronto após vencer a Bósnia e Herzegovina por 3 a 2 em sua partida mais recente na Nations League, em uma campanha na qual ganhou quatro dos últimos cinco jogos do grupo.

Viktor Gyokeres tem sido fundamental para o bom momento da Suécia. O atacante do Arsenal marcou em sete partidas consecutivas da Nations League e chega ao confronto com 25 gols em 41 jogos pela seleção principal. Ele será a principal ameaça que a Polônia precisará conter.

A Polônia de Jan Urban vive uma situação difícil. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma derrota por 2 a 1 para a Romênia em sua partida mais recente na Nations League. O resultado a deixa em terceiro lugar no Grupo 4, com a campanha correndo sério risco de desandar.

A Polônia venceu a Romênia por 6 a 0 no início desta campanha na Nations League, mas esse resultado agora parece distante. As derrotas consecutivas para Suécia e Bósnia e Herzegovina abalaram a confiança, e Urban precisa de uma reação em casa.

As duas seleções já se enfrentaram nesta edição da Nations League, com vitória da Suécia por 3 a 1 em Solna, em setembro. A Polônia precisará reverter aquele resultado para manter alguma esperança realista de subir na classificação.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Polônia x Suécia ao vivo.

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