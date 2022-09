Polônia x Holanda: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Nations League

Holandeses podem garantir a classificação à semifinal da Liga das Nações nesta quinta-feira (22); veja como acompanhar na TV

Polônia e Holanda se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, pela quinta rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada.

Ainda sem perder na competição, com três vitórias e um empate, a Holanda está na liderança isolada do Grupo 4, com 10 pontos, e pode confirmar a classificação à semifinal.

Van Gaal será forçado a fazer duas mudanças no time titular, já que Hans Hateboer e Noa Lang não foram selecionados em sua lista de 25 jogadores.

Dumfries e Devyne Rensch brigam pela vaga de Hateboer na lateral direita, enquanto o meia Steven Berghuis pode substituir Lang.

Do outro lado, a Polônia, na terceira posição, com quatro pontos, vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos da Nations League.

O atacante Robert Lewandowski, que já marcou 11 gols em apenas oito jogos desde que ingressou no Barcelona no início da temporada, deve liderar o ataque.

Escalações:

Escalação do provável POLÔNIA: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Kiwior, Reca; Krychowiak, Linetty; Frankowski, Zielinski, Zalewski; Lewandowski.

Escalação do provável HOLANDA: Cillessen; De Ligt, Van Dijk, De Vrij; Dumfries, Berghuis, Koopmeiners, F. de Jong, Malacia; Gakpo, Memphis.

Desfalques

Polônia

sem desfalques confirmados.

Holanda

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 22 de setembro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Nacional de Varsóvia – Warszawa, POL

• Arbitragem: ALEJANDRO HERNÁNDEZ (árbitro), JOSÉ NARANJO e DIEGO SANCHEZ (assistentes), PABLO GONZÁLEZ (quarto árbitro) e RICARDO DE BURGOS (AVAR)