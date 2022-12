Polônia cutuca a Alemanha após eliminação na fase de grupos da Copa 2022

Perfil da seleção polonesa foi discreto, mas tirou uma onda com o país tetracampeão do mundo

Muitos brasileiros vão se lembrar com carinho deste dia 1º de dezembro de 2022, quando a Alemanha foi eliminada - pela segunda edição consecutiva - na fase de grupos da Copa do Mundo.

Embora brasileiros tenham se sentido 'vingados' pela saída precoce dos alemães, outro país também aproveitou para "tirar uma casquinha" da desgraça que se abateu sobre a seleção tetracampeã mundial.

Com um nível de futebol que vem sendo criticado desde a primeira rodada, a Polônia garantiu sua classificação para as oitavas de final mesmo perdendo para a Argentina. Ainda assim, aproveitou o momento para brincar com o país vizinho.

O post da seleção da Polônia foi discreto, mas deixou muito claro que foi motivo de comemoração ver uma das principais seleções do mundo desclassificada. Aí entram diversas antigas rivalidades e todo o histórico de disputas que envolvem os países, especialmente na Segunda Guerra Mundial, quando a Polônia foi uma peça-chave na expansão do nazismo alemão.

Apenas um emoji tentando conter o riso, junto com a hashtag do jogo e as bandeiras dos países envolvidos já deram o tom da brincadeira. O gif usado só reforçou a alegria que poloneses estavam sentindo.

Jornais poloneses enfatizaram a derrota dos alemães e sua eliminação precoce. "Serão dias difíceis para nossos vizinhos ocidentais", escreveu o TVP Sport, em seu portal.

Com a Alemanha eliminada, a Polônia agora foca suas preparações e expectativas na França, adversária das oitavas de final. O jogo acontece no domingo (4), às 12h (de Brasília).