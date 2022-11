Polônia x Argentina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Poloneses e hermanos entram em campo lutando por uma das vagas às oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Vale vaga nas oitavas de final! Polônia e Argentina se enfrentam na tarde desta quarta-feira (30), no Stadium 974, às 16h (de Brasília), pela última rodada do grupo C da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do FIFA+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Os narradores e comentaristas das devidas transmissões ainda não foram divulgados pelas emissoras.

Líder do grupo com 4 pontos, a Polônia sabe que garante vaga nas oitavas de final com um empate, mas promete lutar pela vitória para encerrar a primeira fase na ponta da tabela. Os poloneses não possuem desfalques confirmados e sua maior estrela, Lewandowski, está confirmado.

Em entrevista coletiva, o técnico Czesław Michniewicz evitou falar de um confronto direto entre Lewa e Messi e preferiu ressaltar a atuação de sua equipe até o momento. "Pensando na luta dos jogadores, não é uma partida entre Messi e Lewandowski, não é tênis, não é 1 contra 1. Isso não é futebol. O Lewa necessita dos companheiros e o mesmo ocorre com o Messi. Podemos contar com esses grandíssimos atacantes, mas eles não podem fazer tudo. A equipe precisa estar forte. As individualidades precisam estar fortes", disse.

"Estou muito contente sobre como jogamos as duas primeiras partidas, principalmente na parte defensiva, não tomamos nenhum gol. É muito importante nesse tipo de torneio. Também tivemos erros, mas foram poucos. Pedimos para que a segunda linha ajude defensivamente", completou.

Do outro lado, a Argentina entra em campo precisando vencer para não depender de qualquer outro resultado. Os hermanos também não possuem problemas no elenco para o duelo, e Messi deve ter novamente a companhia e Di María e Lautaro Martínez no campo de ataque.

O técnico Lionel Scaloni, em conversa com a imprensa, reconheceu a importância do confronto, mas tratou de evitar colocar pressão em sua equipe pela vaga na próxima fase. "Creio que sempre o mais importante seja o que estamos por jogar. É nossa filosofia, minha particular. O mais importante é o que estar por jogar. O que passou, passou", afirmou.

Escalações

Escalação do provável do Polônia: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Milik, Lewandowski.

Escalação do provável do Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Lisando Martínez e Acuña; Guido Rodríguez (Enzo Fernández), De Paul e Mac Allister; Di María, Messi e Lautaro Martínez.

Desfalques

Polônia

Sem desfalques confirmados.

Argentina

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Argentina é favorita contra a Polônia nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,49 na vitória dos argentinos, $ 4,20 no empate e $ 7,80 caso os poloneses ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,08 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,80 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes vão balançar as redes, pagando-se $ 2,23 caso positivo, e $ 1,66 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo C

POS. TIME P V E D SGTS 1º Polônia 4 1 1 0 2 2º Argentina 3 1 0 1 1 3º Arábia Saudita 3 1 0 1 -1 4º México 1 0 1 1 -2

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Polônia na Copa 2022

Zielinski e Lewandowski: 1 gol.

Artilheiros da Argentina na Copa 2022

Messi: 2 gols.

Enzo Fernández: 1 gol

Polônia e Argentina: Participações em Copas

A Polônia está na sua oitava Copa do Mundo (1938/74/78/82/86/02/06 e 18). Os poloneses querem tentar repetir as campanhas de 1974 e 1982, quando ficaram na terceira posição.

A Argentina disputa a sua 18ª Copa do Mundo, tendo vencido a edições de 1978 e 1986, e ficado fora apenas de quatro edições (1938/50/54 e 70). Os argentinos tiveram suas piores participações em 1934, 1958, 1962 e 2002, quando foram eliminados ainda na fase de grupos.

Quando é?