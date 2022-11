Polônia x Arábia Saudita: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Poloneses querem evitar uma nova "zebra" dos sauditas neste sábado (26); veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo ficar próximos de uma vaga nas oitavas de final, Polônia e Arábia Saudita se enfrentam na manhã deste sábado (26), em Doha, às 10h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo C da Copa do Mundo 2022. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Os narradores e comentaristas das devidas transmissões ainda não foram confirmados.

Vindo de um empate sem gols com o México em um jogo de estreia que Lewandowski perdeu uma penalidade, a Polônia sabe que precisa ganhar para não ficar em situação delicada no grupo. Os poloneses não tem desfalques confirmados, mas devem ir a campo com mudanças.

"Sei com qual escalação jogaremos e quais serão as mudanças em relação à última partida, mas este não é o lugar e a hora de falar sobre isso em voz alta", disse o técnico Czesław Michniewicz em entrevista coletiva antes do duelo.

Do outro lado, a Arábia Saudita quer continuar sendo a "zebra" do grupo para deixar bem encaminhada a sua classificação à próxima fase. Os sauditas não terão Al-Shahrani, que retornou ao país para realizar uma cirurgia após uma forte dividida na partida de estreia. Além disso, Al-Faraj tem lesão na tíbia e pode ser mais um desfalque.

Escalações

Escalação do provável do Polônia: Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek, Cash; Szymanski, Krychowiak, Zielinski; Lewandowski, Milik.

Escalação do provável do Arábia Saudita: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti, Abdulhamid; Al Malki, Kanno, Al-Abed; Al Dawsari, Al-Shehiri, Al Buraika.

Desfalques

Polônia

Sem desfalques confirmados.

Arábia Saudita

Yasser Al-Shahrani está fora da Copa, após cirurgia devido a uma forte dividida na estreia.

Melhores apostas e dicas

A Polônia é favorita contra a Arábia Saudita nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,75 na vitória dos poloneses, $ 3,75 no empate e $ 5 caso os sauditas ganhem.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,37 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 3,25 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 1,89 caso positivo, e $ 1,88 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo C

POS. TIME V E D SG PTS 1º Arábia Saudita 1 0 0 1 3 2º Polônia 0 1 0 0 3 3º México 0 1 0 0 0 4º Argentina 0 0 1 -1 0

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Polônia na Copa 2022

A seleção ainda não marcou gols nesta edição.

Artilheiros da Arábia Saudita na Copa 2022

Al-Shehri e Al-Dawasari: 1 gol

Polônia e Arábia Saudita: Participações em Copas

A Polônia disputa a sua oitava Copa do Mundo (1938/74/78/82/86/02/06 e 18). Os poloneses querem tentar repetir as campanhas de 1974 e 1982, quando ficaram na terceira posição.

Do outro lado, a Arábia Saudita vai para a sua sexta Copa do Mundo. Anteriormente, participou das edições de 1994, 1998, 2002, 2006 e 2018, e foi eliminada em todas as ocasiões na primeira fase.

Quando é?