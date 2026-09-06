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Anis Hadj MoussaGetty
Jonathan van Haaster

Traduzido por

'Política interna no Feyenoord desempenha papel importante no fracasso da transferência de Anis Hadj Moussa'

Mercado da bola
Feyenoord
Al-Ittihad

Anis Hadj Moussa viu sua transferência dos sonhos para o Ittihad Club melar no domingo. Os sauditas não querem atender à exigência do Feyenoord de fornecer uma garantia bancária e, com a janela de transferências naquele país se encerrando neste domingo, não há mais tempo para ainda chegar a um acordo completo. Agora, mais detalhes de bastidores vieram à tona.

O Ittihad Club é, assim como Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli, propriedade do Public Investment Fund (PIF), administrado pelo Estado. Uma garantia bancária é um conceito estranho para esses clubes, porque todos os pagamentos são cobertos pelo PIF. O patrimônio desse fundo está entre 900 bilhões e 1,15 trilhão de euros.

Sobre o valor da transferência, não havia mais discussões a serem feitas. O Ittihad Club ofereceu 37,5 milhões de euros mais 5 milhões em bônus, com o que o Feyenoord poderia ter realizado uma transferência recorde absoluta. O negócio, porém, melou porque o Feyenoord queria uma garantia bancária de qualquer forma. Em teoria, ainda pode haver um acordo, mas não há mais tempo para submeter Hadj Moussa aos exames médicos.

Nos últimos anos, o Ittihad Club fechou com frequência negócios milionários com clubes estrangeiros. Assim, o clube pagou 21 milhões de euros ao Ajax por Steven Bergwijn, 60 milhões de euros ao Aston Villa por Moussa Diaby, 47 milhões de euros ao Liverpool por Fabinho e 33 milhões de euros ao AS Monaco por George Ilenikhena.

"No Ittihad Club, eles estão abalados", escreve o Algemeen Dagblad. "Não só porque perderam o atacante, mas também porque não é comum na Arábia Saudita que eles não consigam o que querem. E isso por causa de uma garantia bancária."

O jornal sabe que uma má experiência do Feyenoord em 2025 teve papel no fracasso da transferência. "Há pouco mais de um ano, o clube vendeu o defensor Dávid Hancko ao Al-Nassr, mas no fim aquele clube ainda cancelou a chegada do eslovaco quando o defensor já estava de agasalho de treino no saguão do hotel dos jogadores."

"O Feyenoord viu então o Atlético de Madrid agir por muito menos dinheiro na disputa por Hancko. Uma transferência só está fechada quando realmente está fechada. Com ou sem garantia bancária."

De Telegraaf escreve: "Para o jogador, é a maior decepção da carreira, porque ele poderia ganhar mais de 50 milhões de euros em cinco temporadas. O Ittihad Club agora muda de foco e desiste do Feyenoord."

O especialista em mercado da bola Ben Jacobs aponta para a 'política interna' em De Kuip. "Isso desempenha um papel no Feyenoord. Fontes acreditam que o Vrienden van Feyenoord deixaria o Conselho de Supervisão se Hadj Moussa fosse vendido. O Vrienden van Feyenoord desempenhou um papel-chave na nomeação de (diretor-geral, red.) Eenhoorn."

"É um problema semelhante ao da transferência fracassada de Givairo Read para a AS Roma", conclui o jornalista por fim. O diretor técnico Dévy Rigaux indicou anteriormente que a permanência de Read e a rejeição das dezenas de milhões de euros que a AS Roma estava disposta a pagar pelo defensor foi uma escolha esportiva.

É possível que o Ittihad Club ainda procure o PSV por Esmir Bajraktarevic ou o Zenit St. Petersburg por Luiz Henrique, as alternativas atrás de Hadj Moussa. O clube também está perto de contratar Georginio Wijnaldum, embora não haja pressa nisso porque o meio-campista está sem contrato.


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