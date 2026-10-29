Política francesa atiça o fogo da crise de Mbappé: ele estava certo ao descrever o líder chinês como ditador

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, recebeu apoio político na França, em meio à sua atual crise com a China.

A faísca da crise remonta a uma entrevista na qual Mbappé disse que uma de suas imagens satíricas favoritas é uma montagem de seu rosto sobre o rosto de um "ditador chinês", numa clara referência — sem citar o nome — ao ex-líder Mao Tsé-Tung.

Após as reações na China às suas declarações sobre Mao Tsé-Tung, o atacante do Real Madrid recebeu apoio de Marine Tondelier, pois a secretária-geral do partido dos Verdes defendeu o capitão da seleção francesa.

Marine escreveu em sua conta na rede social "X": "Kylian Mbappé estava absolutamente certo ao descrever Mao Tsé-Tung como um ditador. As dezenas de milhões de vítimas pelas quais Mao é responsável, e a natureza totalitária de seu regime, são fatos confirmados por todos os historiadores".

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E acrescentou: "Portanto, Kylian Mbappé não expressou uma opinião, mas apresentou fatos".

Marine Tondelier foi além, denunciando as pressões econômicas exercidas pela China, e acrescentou: "A rendição sistemática às pressões econômicas chinesas é prova de fraqueza, e um reconhecimento de que aquilo em que acreditamos vale menos do que aquilo que temos para vender".

Vale lembrar que esse caso teve grandes repercussões sobre Mbappé, pois algumas vozes pediram o boicote ao Real Madrid, foram levantados questionamentos sobre contratos publicitários, e a transmissão dos jogos do Campeonato Espanhol na televisão chinesa foi cancelada.

O Real Madrid e Javier Tebas, presidente da liga do Campeonato Espanhol, também apresentaram um pedido de desculpas para preservar suas relações comerciais com o mercado chinês.