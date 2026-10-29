Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Traduzido por

Política francesa atiça o fogo da crise de Mbappé: ele estava certo ao descrever o líder chinês como ditador

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
França
China
K. Mbappe
Espanha
França
China

"Kylian não expressou uma opinião, mas apresentou fatos"

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, recebeu apoio político na França, em meio à sua atual crise com a China. 

A faísca da crise remonta a uma entrevista na qual Mbappé disse que uma de suas imagens satíricas favoritas é uma montagem de seu rosto sobre o rosto de um "ditador chinês", numa clara referência — sem citar o nome — ao ex-líder Mao Tsé-Tung.

Após as reações na China às suas declarações sobre Mao Tsé-Tung, o atacante do Real Madrid recebeu apoio de Marine Tondelier, pois a secretária-geral do partido dos Verdes defendeu o capitão da seleção francesa.

Marine escreveu em sua conta na rede social "X": "Kylian Mbappé estava absolutamente certo ao descrever Mao Tsé-Tung como um ditador. As dezenas de milhões de vítimas pelas quais Mao é responsável, e a natureza totalitária de seu regime, são fatos confirmados por todos os historiadores".

Próximas partidas
SAN

SAN

La Liga

01 de nov. de 2026

RMA

RMA

 E acrescentou: "Portanto, Kylian Mbappé não expressou uma opinião, mas apresentou fatos".

Marine Tondelier foi além, denunciando as pressões econômicas exercidas pela China, e acrescentou: "A rendição sistemática às pressões econômicas chinesas é prova de fraqueza, e um reconhecimento de que aquilo em que acreditamos vale menos do que aquilo que temos para vender".

 Vale lembrar que esse caso teve grandes repercussões sobre Mbappé, pois algumas vozes pediram o boicote ao Real Madrid, foram levantados questionamentos sobre contratos publicitários, e a transmissão dos jogos do Campeonato Espanhol na televisão chinesa foi cancelada.

 O Real Madrid e Javier Tebas, presidente da liga do Campeonato Espanhol, também apresentaram um pedido de desculpas para preservar suas relações comerciais com o mercado chinês.

 

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google