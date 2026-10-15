Ativistas pró-Palestina querem que o Hapoel Be’er Sheva, de Israel, seja expulso do Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach, segundo o De Telegraaf. Na quinta-feira, circulou nas redes sociais um apelo para pressionar o hotel por hospedar o clube israelense, que enfrenta o AZ no AFAS Stadion.

Os jogadores e as pessoas que os acompanham estão hospedados em IJmuiden para se preparar para a partida no AFAS Stadion, em Alkmaar. Diversas organizações pró-Palestina, entre elas Gooi 4 Gaza e Week 4 Palestine, convocaram pelo Instagram um boicote ao clube israelense.

As organizações dirigem o apelo diretamente ao hotel e ao prefeito de Velsen, Frank Dales. Números de telefone e endereços de e-mail estão sendo compartilhados no Instagram para que as pessoas entrem em contato e manifestem sua insatisfação. "Liguem para eles e exijam um boicote", diz a mensagem.

Os ativistas usam termos duros para se referir ao Hapoel Be’er Sheva. As organizações envolvidas descrevem o time israelense como uma "equipe sionista" e chegam a chamar os jogadores de "assassinos de crianças".

Na manhã de quinta-feira, havia uma presença policial incomumente grande nas imediações do Leonardo Hotel. Segundo o De Telegraaf, em determinado momento, seis viaturas policiais estavam no estacionamento próximo ao Zuidpier, em IJmuiden aan Zee.

Também havia medidas de segurança visíveis dentro do hotel, com dois policiais presentes no saguão. Um porta-voz do prefeito Frank Dales disse ao De Telegraaf que os agentes não estavam ali "por ordem dele".

O próprio hotel não comenta a presença nem a segurança da delegação israelense. Um funcionário da recepção não quis dar informações ao De Telegraaf sobre os hóspedes, que permanecem no hotel antes da partida contra o AZ.

Medidas também foram adotadas em Alkmaar devido à chegada do Hapoel Be’er Sheva. A administração municipal proibiu a presença de torcedores israelenses de futebol após os distúrbios em torno da partida entre Ajax e Maccabi Tel Aviv, em novembro de 2024. Assim, esses acontecimentos voltam a influenciar as medidas de segurança para um jogo de um clube israelense na Holanda.







