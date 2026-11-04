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A polícia francesa investiga uma suspeita de uso de informações privilegiadas depois que uma série de apostas acertou a ordem exata dos cinco primeiros colocados na Bola de Ouro masculina do mês passado. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri e Lionel Messi terminaram na ordem escolhida por 12 contas em um mercado de previsões, enquanto a organizadora France Football insiste que o vencedor é escolhido por uma votação independente.

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Polícia francesa investiga apostas no Polymarket sobre a Bola de Ouro

A polícia francesa investiga suspeitas de uso de informação privilegiada em apostas após 12 contas no mercado de previsões Polymarket acertarem a ordem exata dos cinco primeiros colocados na categoria masculina da Bola de Ouro do mês passado. Kane foi eleito o vencedor, à frente de Mbappe, Yamal, Rodri e Messi, enquanto Alexia Putellas venceu o prêmio feminino.

Segundo revelou o veículo francês Upside, em informação posteriormente confirmada pelo The Athletic, as contas fizeram apostas que somaram € 250 mil, com lucros de quase € 200 mil. Uma fonte das forças de segurança francesas acrescentou que a forma como os apostadores administraram suas posições no mercado também sugeria o possível uso de informação privilegiada.

Organizadores da Bola de Ouro foram alertados antes da confirmação do resultado

A France Football, que organiza a Bola de Ouro, foi alertada sobre as irregularidades nas apostas antes da confirmação do resultado. Após o anúncio, iniciou sua própria investigação e procurou o SCCJ (Serviço Central de Corridas e Jogos), departamento da polícia francesa responsável por jogos de azar.

Segundo o Upside, as contas foram criadas entre 1º e 20 de outubro. Sete delas não apostaram em nenhum outro mercado, e seis fizeram apostas até 15 minutos após serem abertas. Uma das contas, kraben006, comprou uma aposta na vitória de Kane a 37 centavos, vendeu a 67 centavos e reinvestiu em mercados de posições exatas, incluindo Yamal em terceiro lugar.

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France Football afirma que integridade da Bola de Ouro é “prioridade absoluta”

A France Football afirmou que o prêmio é decidido de forma independente. “A integridade da Bola de Ouro é uma prioridade absoluta para a France Football”, disse um porta-voz da Bola de Ouro ao The Athletic. “Gostaríamos de reiterar que o vencedor é escolhido por meio de uma votação independente.

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“Tenham certeza de que levamos muito a sério essas alegações de vazamento dos resultados e de apostas potencialmente fraudulentas. Investigações estão em andamento para apurar os fatos e determinar eventuais responsabilidades. Estamos em processo de apresentação de uma denúncia às autoridades policiais competentes. Como as investigações estão em andamento, não podemos compartilhar mais detalhes neste momento.”

Quais são os próximos passos da investigação sobre as apostas na Bola de Ouro?

A France Football apresentará agora sua denúncia à polícia, enquanto o SCCJ e o Polymarket foram procurados para comentar o caso.

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O caso aumenta o escrutínio sobre mercados de previsões como Polymarket e Kalshi, que apresentam maior risco de uso de informação privilegiada devido à falta de supervisão regulatória. Vários estados dos Estados Unidos tomaram medidas judiciais contra essas plataformas, em processos que provavelmente chegarão à Suprema Corte.