A Confederação Africana de Futebol (CAF) revelou, nesta quarta-feira, a lista de indicados ao prêmio de melhor jogador da África em 2026, que levantou muitos questionamentos.

A lista teve uma presença marroquina de destaque, com o trio: Achraf Hakimi, estrela do Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, e Ismael Saibari, jogador do Bayern de Munique.

As estrelas do Marrocos enfrentam forte concorrência de Senegal, que marcou presença com o trio Ismaïla Sarr, jogador do Crystal Palace, Pape Gueye, jogador do Villarreal, e Sadio Mané, estrela do Al-Nassr da Arábia Saudita.

A lista de indicados incluiu também o marfinense Amad Diallo, jogador do Manchester United, o congolês Yoane Wissa, jogador do Newcastle United, o ganês Antoine Semenyo, jogador do Manchester City, e o sul-africano Teboho Mokoena, jogador do Sundowns.

Mas a ausência do egípcio Mohamed Salah, estrela do Trabzonspor da Turquia, gerou grande polêmica, especialmente nas redes sociais, onde os seguidores se dividiram entre os que apoiaram e os que se opuseram a essa decisão.

Os que se opuseram à ausência de Salah citaram a presença de um jogador como Teboho Mokoena, estrela do Sundowns, entre os indicados, sendo ele atuante em uma liga local que não é sequer a mais forte do continente africano.

Teboho entrou na lista após conquistar o título da Liga dos Campeões da África com o Sundowns, além de sua participação com a África do Sul na Copa do Mundo e de ter marcado um único gol.

Já Salah, apesar de sua temporada instável com o Liverpool, liderou o Egito ao quadrilátero de ouro na Copa Africana de Nações e à classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez na história da seleção egípcia, que esteve perto das quartas de final, não fosse o desperdício de sua vantagem de dois gols a zero sobre a Argentina.

E com o Trabzonspor, Salah apresenta um nível de destaque e se tornou uma das principais estrelas da liga turca nesta temporada.

Apesar disso, alguns consideram que ele não merece estar na lista, diante do que apresentou com o Liverpool e da queda significativa em seus números em comparação com outros anos.

Então, a ausência de Salah da lista foi merecida ou ele merecia pelo menos um lugar nela, ainda que muito distante da disputa pelo prêmio?

Vale lembrar que a cerimônia de premiação da CAF de 2026 ocorrerá na próxima segunda-feira, 7 de dezembro, na cidade de Lagos, na Nigéria, e espera-se que a cerimônia conte com a presença de uma elite das principais estrelas do futebol africano, além de técnicos e representantes de federações e clubes.