Uma primeira versão deste artigo foi publicada no fim de julho.

Faz pouco mais de um ano que o Paris Saint-Germain atropelou a Inter de Milão por 5 a 0 na Allianz Arena, em Munique, e venceu a Champions League pela primeira vez. Em menos de dois anos, a final da principal competição europeia voltará a ser disputada em Munique, anunciou a Uefa nesta terça-feira.

"Essa é uma ótima notícia para nós", disse Jan-Christian Dreesen, presidente do conselho do Bayern de Munique. "A Allianz Arena, o Bayern de Munique e Munique representam atratividade internacional, hospitalidade vivida na prática e a mais alta qualidade organizacional. A Uefa sabe disso, e os fãs de esporte do mundo inteiro vivenciam isso."

Em 2028, a final será realizada em Munique pela sexta vez no total. Em três ocasiões, ela aconteceu no Estádio Olímpico. Na Allianz Arena vieram a lendária final em casa de 2012, quando o Bayern de Munique perdeu nos pênaltis para o Chelsea, e justamente a edição de 2025. Por que Munique vai receber a decisão de novo tão cedo?

Na verdade, atualmente há poucos estádios na Europa que oferecem condições ideais para finais da Champions League. Com isso, não só a Allianz Arena - a única candidata oficial para sediar a edição de 2028 - se transformou na sala de estar da Uefa. A próxima final, em 2027, será no Metropolitano, em Madri, onde também já foi disputada em 2019. Wembley, em Londres, recebeu a decisão até três vezes nos últimos 15 anos.

Barcelona recebe a final de 2029

Os pré-requisitos básicos para sediar uma final de Champions League são: grama natural, dimensões do campo de 105 por 68 metros e capacidade para 70 mil lugares. No quesito capacidade, porém, a Uefa concede uma margem de tolerância de dez por cento, portanto 63 mil lugares são o mínimo absoluto. Atualmente, isso se aplica a 22 estádios de futebol na Europa. Por causa da guerra em curso entre Rússia e Ucrânia, uma realização em São Petersburgo, Moscou ou Kiev está fora de questão. Restam 19.

O maior estádio da Europa é o Camp Nou, em Barcelona. Por causa de longas obras de reforma, atrasos e das incertezas decorrentes disso, ele não teve papel nas considerações do passado recente. Agora, porém, o novo Camp Nou está perto de ser concluído e já recebeu a sede da final de 2029.

O estádio provavelmente mais famoso e, desde a reforma, também o mais moderno da Europa é o Bernabéu, do Real Madrid. O fato de ele não ser usado como palco de final desde 2010 também deve ter a ver com a rixa duradoura entre o presidente do Real, Florentino Pérez, e a Uefa. Palavra-chave: Superliga. Além disso, com o Metropolitano, há uma alternativa dentro da própria cidade que aparentemente agrada mais à Uefa.

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Dortmund aparentemente considera uma candidatura para depois de 2029

O San Siro, de Milão, é considerado ultrapassado e deve ser substituído em breve por um novo estádio. Embora também tenham servido esporadicamente como sedes no passado recente, os tradicionais estádios olímpicos de Roma, Atenas e Istambul, com suas pistas de atletismo e falta de comodidades, na verdade já não são mais compatíveis com os tempos atuais.

Critérios importantes, mas não definidos com exatidão, para a realização são a infraestrutura da cidade, a proximidade de um grande aeroporto, a quantidade de leitos de hotel na cidade - sobretudo no segmento de luxo - e o número de camarotes no estádio. Nesse sentido, Old Trafford, em Manchester, o Millennium Stadium, em Cardiff, o Vélodrome, em Marselha, o Estádio Nacional, em Baku, La Cartuja, em Sevilha, e o Signal Iduna Park, em Dortmund, são considerados não ideais. Apesar disso, segundo reportagem da Sport Bild, o Dortmund buscava sediar pela primeira vez uma final de Champions League depois de 2029.

No fim das contas, entre os palcos com condições ideais, além da Allianz Arena, de Wembley, do Metropolitano e da Puskás Aréna, em Budapeste (sede em 2026), restam apenas: o Stade de France (última edição em 2022), o Estádio da Luz, em Lisboa (2020), e o Estádio Olímpico de Berlim (2015).