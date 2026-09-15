Uma primeira versão deste artigo foi publicada no fim de julho.

Faz pouco mais de um ano que o Paris Saint-Germain atropelou a Inter de Milão por 5 a 0 na Allianz Arena, em Munique, e conquistou pela primeira vez a Champions League. Em menos de dois anos, a final da principal competição europeia voltará a ser disputada em Munique, anunciou a Uefa nesta terça-feira.

"Essa é uma ótima notícia para nós", disse Jan-Christian Dreesen, presidente da diretoria do Bayern de Munique. "A Allianz Arena, o Bayern de Munique e Munique representam atratividade internacional, hospitalidade na prática e altíssima qualidade organizacional. A Uefa sabe disso, e os fãs de esporte do mundo todo vivenciam isso."

Em 2028, a final será disputada em Munique pela sexta vez no total. Em três ocasiões, ela foi realizada no Estádio Olímpico. Na Allianz Arena, vieram a lendária final em casa de 2012, quando o Bayern de Munique perdeu nos pênaltis para o Chelsea, e justamente a edição de 2025. Por que Munique foi escolhida de novo tão cedo?

Na verdade, atualmente há poucos estádios na Europa que oferecem condições ideais para finais da Champions League. Com isso, não só a Allianz Arena, a única candidata oficial a sediar a edição de 2028, acabou se transformando em uma espécie de sala de estar da Uefa. A próxima final, em 2027, será no Metropolitano, em Madri, onde também já se jogou em 2019. Wembley, em Londres, foi escolhido até três vezes nos últimos 15 anos.

Barcelona fica com a final de 2029

Os pré-requisitos básicos para receber uma final de Champions League são: gramado natural, dimensões do campo de 105 por 68 metros e capacidade para 70 mil lugares. Em relação à capacidade, porém, a Uefa concede uma margem de tolerância de dez por cento, portanto 63 mil lugares são o mínimo absoluto. Atualmente, isso se aplica a 22 estádios de futebol na Europa. Por causa da guerra em curso entre Rússia e Ucrânia, uma realização em São Petersburgo, Moscou ou Kiev está fora de cogitação. Restam 19.

O maior estádio da Europa é o Camp Nou, em Barcelona. Por causa das demoradas obras de reforma, dos atrasos e das incertezas decorrentes disso, ele não teve papel nas considerações do passado recente. Agora, porém, o novo Camp Nou está perto de ser concluído e já recebeu a final de 2029.

O estádio provavelmente mais famoso da Europa e, desde a reforma, também o mais moderno, é o Bernabéu, do Real Madrid. O fato de ele não ser mais usado como palco de final desde 2010 também deve ter relação com a disputa duradoura entre o presidente do Real, Florentino Pérez, e a Uefa. Palavra-chave: Superliga. Além disso, com o Metropolitano, há uma alternativa dentro da própria cidade que aparentemente agrada mais à Uefa.

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Dortmund aparentemente considera uma candidatura depois de 2029

O San Siro, em Milão, é considerado ultrapassado e deve ser substituído em breve por uma nova construção. Embora também tenham servido esporadicamente como sedes no passado recente, os tradicionais estádios olímpicos de Roma, Atenas e Istambul, com suas pistas de atletismo e a falta de comodidades, já não são realmente compatíveis com os tempos atuais.

Critérios importantes, embora não definidos com exatidão, para sediar a decisão são a infraestrutura da cidade, a proximidade de um grande aeroporto, o número de leitos de hotel na cidade, sobretudo no segmento de luxo, e a quantidade de camarotes no estádio. Nesse sentido, Old Trafford, de Manchester, o Millennium Stadium, de Cardiff, o Velódromo, de Marselha, o Estádio Nacional, de Baku, La Cartuja, de Sevilha, e o Signal Iduna Park, de Dortmund, são considerados não ideais. Apesar disso, segundo reportagem da Sport Bild, o Dortmund busca sediar pela primeira vez uma final de Champions League depois de 2029.

No fim das contas, entre os palcos com condições ideais, além da Allianz Arena, de Wembley, do Metropolitano e da Puskas Arena, em Budapeste, sede de 2026, restam apenas: o Stade de France, pela última vez sede em 2022, o Estádio da Luz, em Lisboa, em 2020, e o Estádio Olímpico de Berlim, em 2015.