Polêmica gerada por uma expulsão controversa... A FIFA escolhe o árbitro para o clássico entre França e Espanha

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou oficialmente que o árbitro salvadorenho Iván Barton foi designado para apitar o confronto decisivo entre as seleções da França e da Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026, marcada para amanhã, terça-feira.

Barton contará com a colaboração de uma equipe de arbitragem da América Central, composta por seu compatriota David Morán como primeiro assistente, ao lado de Antonio Bobero, da Nicarágua, como segundo assistente, enquanto o sueco Glenn Nyborg assumirá a função de quarto árbitro.

O árbitro salvadorenho disputa sua primeira experiência nas fases finais da Copa do Mundo, após ter apitado três partidas na edição atual. A primeira delas foi entre Turquia e Paraguai na fase de grupos, jogo em que o jogador paraguaio Miguel Almirón foi expulso por cobrir a boca.

Barton continuou sua trajetória como árbitro comandando o confronto entre Japão e Suécia também na fase de grupos, antes de ser designado para arbitrar a emocionante partida das oitavas de final entre Suíça e Colômbia, que foi decidida nos pênaltis a favor da seleção suíça.

Essa designação representa um grande salto na carreira do árbitro salvadorenho, que já havia participado da Copa do Mundo de 2022, onde também apitou três partidas, sendo a última delas o confronto entre Inglaterra e Senegal nas oitavas de final.