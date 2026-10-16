Tebas havia acusado na rede social X a emissora do próprio clube, Real Madrid TV, e seus protagonistas de usar métodos do nacional-socialismo.





"A cúpula do Real Madrid rege uma orquestra de pessoas que controlam o acesso à informação, e a Real Madrid TV é sua maior representante. O método é sempre o mesmo: selecionam as jogadas que lhes interessam, repetem os erros, alimentam a desconfiança e criam inimigos. Esse método lembra os mecanismos de propaganda usados por Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista: repetição sistemática, construção de inimigos e subordinação dos fatos à narrativa", escreveu Tebas em reação à postura do Real Madrid após o anúncio da suspensão de quatro jogos de Vinicius Junior.

O brasileiro voltou a perder a cabeça no último fim de semana, na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, mais uma vez, ao puxar um adversário pelos cabelos antes de seu gol anulado. Por isso, acabou expulso com cartão vermelho. Depois, partiu para cima do árbitro Isidro Diaz e precisou ser afastado por Antonio Rüdiger. Ele também teria empurrado um funcionário de LaLiga a caminho do vestiário. Vinicius Jr. recebeu, então, dois jogos de suspensão pela agressão e outros dois por seu comportamento após o cartão vermelho.

Já no dia seguinte, o brasileiro voltou a se colocar na posição de vítima. No Instagram, publicou uma montagem com oito lances de diferentes partidas nos quais, em sua opinião, seus adversários deveriam ter recebido cartão amarelo ou sido expulsos. "E quem recebe amarelo e vermelho é sempre Vinicius. Uma vergonha", reclamou, sem ceder.

José Mourinho volta a suspeitar de conspiração contra Real Madrid e Vinicius Junior

O técnico José Mourinho também voltou a suspeitar de uma conspiração contra o Real, porque a liga anunciou a punição de Vinicius pouco antes do jogo da Champions League contra a Roma. "Posso fazer uma pergunta?", respondeu José Mourinho a um repórter na entrevista coletiva após a virada no Olímpico. "É normal que um jogador descubra duas horas antes do jogo que está suspenso por quatro partidas? Vocês não precisam me responder. Isso é normal? Não poderiam ter anunciado isso só agora ou amanhã de manhã? Precisavam mesmo fazer isso quando estávamos a caminho do estádio?"

Em seguida, Mourinho foi ainda mais contundente, em tom quase belicoso: "As coisas são feitas sem vergonha. [...] Você quer matar um jogador duas horas antes de uma partida. Isso não me parece normal. Mas, neste momento, já me parece normal, porque agora a verdade veio à tona."

Mourinho já havia levado imagens impressas a uma entrevista coletiva em meados de setembro, após a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Atlético, e afirmado que o adversário deveria ter tido dois jogadores expulsos naqueles lances. Depois, Tebas respondeu a uma reportagem que falava em "conspiração" contra o Real, dizendo que seria preciso "viver em outra galáxia" para acreditar nisso: "É mais cômodo apontar para uma conspiração do que explicar o que realmente aconteceu em campo."

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Por que o Real Madrid vive em conflito com Tebas, presidente de LaLiga?

O clube também já havia respondido com uma nota, na qual chamou as declarações de Tebas de "inaceitáveis". Após a comparação feita por Tebas entre os veículos de comunicação do Real Madrid e Goebbels, o tom ficou ainda mais duro. Em um comunicado oficial, o clube agora exige a renúncia do dirigente da liga.

"O Real Madrid considera absolutamente intolerável e de extrema gravidade que alguém que ocupa dois dos cargos de maior responsabilidade no futebol espanhol faça uma comparação com os métodos de propaganda do regime nazista para desacreditar nosso clube, sua direção e seu canal de televisão. O esclarecimento de que não se refere à ideologia nazista não altera o caráter profundamente ofensivo, moralmente condenável e institucionalmente inadequado de suas declarações", diz a nota. "Por isso, o Real Madrid exige sua renúncia imediata aos cargos de presidente de LaLiga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol."

Tebas reagiu com tranquilidade aos ataques. "Em 13 anos, perdi a conta de quantas vezes a cúpula do Real Madrid pediu minha renúncia", escreveu no X. Segundo ele, seu cargo exige "independência", não "silêncio diante dos ataques contínuos, exagerados e ofensivos da Real Madrid TV".

Além das novas declarações de Tebas, o Real voltou a mencionar o caso Negreira e acusou o presidente de LaLiga de inação no assunto, motivo pelo qual o clube recorreu à UEFA.

AI - Gemini

Do que se trata o "caso Negreira" envolvendo Real Madrid e Barcelona?

Entenda o contexto: no centro do caso Negreira estão pagamentos de até sete milhões de euros feitos pelo Barcelona, ao longo de muitos anos, a empresas ligadas a Jose Maria Enriquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê espanhol de arbitragem. A Justiça espanhola investiga se o objetivo era exercer influência esportiva. O Barcelona nega ter cometido irregularidades.

Em relação à arbitragem espanhola, o conflito com LaLiga já havia escalado completamente no ano passado. Em uma dura carta de quatro páginas enviada à federação espanhola de futebol no início de fevereiro, o Real falou em "distorção da competição", "manipulação", "fraude" e em um sistema "sistematicamente" corrupto "por dentro", que precisaria ser reformado desde a base.

Após a carta, Tebas acusou o Real Madrid de ter "mentalidade de vítima": "Agora eles perderam completamente a cabeça. O objetivo é desacreditar LaLiga." LaLiga chegou a apresentar uma denúncia contra o clube da capital espanhola.

Diante da nova escalada do conflito entre Tebas e o Real, e apesar da comparação de extremo mau gosto, a Real Madrid TV deu motivos para críticas nos últimos anos e não é criticada duramente sem razão por algumas de suas linhas editoriais.

Um exemplo é o tratamento vergonhoso dado ao árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea antes da final da Copa contra o Barça, em abril do ano passado. O Real Madrid publicou na Real Madrid TV um vídeo sobre De Burgos Bengoetxea que abordava algumas decisões controversas tomadas pelo árbitro no passado contra o clube. A emissora também criticou o percentual de vitórias do Real em jogos apitados por ele e calculou que o índice do Barça era muito maior. Além disso, o clube madrilenho questionou sua capacidade de apitar grandes partidas.

De Burgos Bengoetxea chorou na entrevista coletiva antes da final e relatou os constrangimentos sofridos por seu filho na escola por causa da cobertura do caso.



