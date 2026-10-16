Tebas havia acusado na plataforma de mídia social X o canal do clube, Real Madrid TV, e seus protagonistas de usarem métodos do nacional-socialismo.

"A cúpula do Real Madrid rege uma orquestra de controladores da informação, e a Real Madrid TV é sua maior representante. O método é sempre o mesmo: selecionam os lances que lhes interessam, repetem os erros, alimentam a desconfiança e criam imagens de inimigos. Esse método lembra os mecanismos de propaganda usados por Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista: repetição sistemática, construção de imagens de inimigos e subordinação dos fatos à narrativa", escreveu Tebas em reação à postura do Real Madrid após o anúncio da suspensão de quatro jogos imposta a Vinicius Junior.

O brasileiro havia perdido a cabeça mais uma vez no último fim de semana, na vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, ao puxar um adversário pelos cabelos antes de seu gol anulado. Por isso, acabou expulso. Depois, partiu para cima do árbitro Isidro Diaz e precisou ser afastado por Antonio Rüdiger. Ele também teria empurrado um funcionário da LaLiga a caminho do vestiário. Vinicius Jr. recebeu, então, dois jogos de suspensão pelo ato de agressão e outros dois por seu comportamento após o cartão vermelho.

Já no dia seguinte, o brasileiro voltou a se apresentar como vítima. No Instagram, publicou uma montagem com oito lances de diferentes partidas nos quais, em sua opinião, os adversários deveriam ter sido advertidos ou expulsos. "E quem vê amarelo e vermelho é sempre Vinicius. Uma vergonha", reclamou, contrariado.

Jose Mourinho volta a suspeitar de conspiração contra Real Madrid e Vinicius Junior

O técnico Jose Mourinho também voltou a suspeitar de uma conspiração contra o Real porque a liga anunciou a punição de Vinicius pouco antes do jogo da Champions League contra a AS Roma. "Posso fazer uma pergunta?", respondeu Jose Mourinho a um repórter na entrevista coletiva após a virada no Olimpico. "É normal que um jogador descubra duas horas antes da partida que será suspenso por quatro jogos? Não precisa me responder. Isso é normal? Não poderiam ter anunciado isso só agora ou amanhã de manhã? Tinham mesmo que fazer isso quando estávamos a caminho do estádio?"

Em seguida, Mourinho foi ainda mais direto, em tom quase belicoso: "As coisas são feitas sem vergonha. [...] Você quer matar um jogador duas horas antes de uma partida. Isso não me parece normal. Mas, neste momento, já me parece normal, porque agora o gato saiu do saco."

Em meados de setembro, após a derrota por 2 a 1 no dérbi contra o Atlético, Mourinho já havia levado imagens impressas a uma entrevista coletiva e afirmado que o Atlético deveria ter tido dois jogadores expulsos naqueles lances. Tebas respondeu a uma reportagem que falava em "conspiração" contra o Real dizendo que seria preciso "viver em outra galáxia" para acreditar nisso: "É mais conveniente apontar uma conspiração do que explicar o que realmente aconteceu em campo."

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Por que o Real Madrid vive em conflito com Tebas, presidente da LaLiga?

O clube também respondeu àquilo com uma nota e classificou as declarações de Tebas como "inaceitáveis". Após a comparação feita por Tebas entre os meios de comunicação do Real Madrid e Goebbels, o tom ficou ainda mais áspero. Em comunicado oficial, o clube agora exige a renúncia do presidente da liga.

"O Real Madrid considera absolutamente intolerável e extraordinariamente grave que alguém que ocupa dois dos cargos de maior responsabilidade no futebol espanhol faça uma comparação com os métodos de propaganda do regime nazista para desacreditar nosso clube, sua direção e seu canal de televisão. O esclarecimento de que ele não se refere à ideologia nazista não altera o caráter profundamente ofensivo, moralmente condenável e institucionalmente inadequado de suas declarações", diz a nota. "Por isso, o Real Madrid exige sua renúncia imediata aos cargos de presidente da LaLiga e vice-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol."

Além das novas declarações de Tebas, o Real voltou a mencionar o caso Negreira e acusou o presidente da LaLiga de inação no assunto, motivo pelo qual o clube havia recorrido à UEFA.

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Do que se trata o "caso Negreira" entre Real Madrid e Barcelona?

Contexto: no centro do caso Negreira estão pagamentos de até sete milhões de euros feitos pelo Barcelona, ao longo de muitos anos, a empresas ligadas a Jose Maria Enriquez Negreira, ex-vice-presidente do comitê de arbitragem espanhol. A Justiça espanhola investiga se os pagamentos tinham o objetivo de exercer influência esportiva. O Barcelona nega qualquer irregularidade.

Em relação à arbitragem espanhola, o conflito com a LaLiga já havia se agravado completamente no ano passado. Em uma dura carta de quatro páginas enviada à federação espanhola de futebol no início de fevereiro, o Real falou em "distorção da competição", "manipulação", "fraude" e em um sistema corrupto "sistematicamente de dentro para fora", que precisaria ser reformado desde a base.

Após a carta, Tebas acusou o Real Madrid de ter uma "mentalidade de vítima": "Agora eles perderam completamente a cabeça. O objetivo é desacreditar a LaLiga." A LaLiga chegou a apresentar uma denúncia contra o clube da capital espanhola.

Em meio à nova escalada do conflito entre Tebas e o Real, e apesar da comparação de evidente mau gosto, a Real Madrid TV deu margem a críticas nos últimos anos e não é criticada duramente sem razão por algumas de suas linhas editoriais.

Um exemplo é o tratamento vergonhoso dado ao árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea antes da final da Copa contra o Barça, em abril do ano passado. Na Real Madrid TV, o clube publicou um vídeo sobre De Burgos Bengoetxea que abordava algumas decisões controversas tomadas pelo árbitro no passado contra o Real. O canal do clube também criticou o percentual de vitórias do Real em jogos apitados por De Burgos Bengoetxea e calculou que o do Barça era muito maior. Além disso, o Real Madrid questionou a capacidade do árbitro para conduzir grandes partidas.

De Burgos Bengoetxea caiu no choro na entrevista coletiva antes da final e relatou episódios de hostilidade sofridos por seu filho na escola em razão da cobertura do caso.



