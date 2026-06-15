A seleção uruguaia volta a ser assunto na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Depois que a equipe do técnico Marcelo Bielsa já havia sofrido um atraso devido a problemas com os documentos de viagem, surgiram agora imagens chamativas da chegada dos sul-americanos ao país.

Circulam nas redes sociais vídeos que mostram como os jogadores da seleção uruguaia tiveram que se alinhar para uma extensa verificação de segurança logo após a chegada. Funcionários fazem cães farejadores passarem pela bagagem dos jogadores, enquanto as malas são inspecionadas uma a uma ao lado do ônibus da equipe.

Essas cenas notáveis seguem-se a uma preparação caótica para o torneio. Na verdade, no domingo, o Uruguai inicialmente não pôde viajar para os Estados Unidos devido a problemas com a documentação necessária. Por causa disso, a equipe ainda permanecia fora do país anfitrião menos de 24 horas antes do início da partida contra a Arábia Saudita.

Por fim, encontrou-se uma solução e a seleção pôde voar para a Flórida. O técnico Bielsa chegou a dar uma coletiva de imprensa logo após a chegada, na qual enfatizou que os problemas de viagem não afetariam a preparação de sua equipe.

O capitão José María Giménez também se referiu a uma situação difícil. O zagueiro do Atlético de Madrid indicou que, devido ao atraso, o Uruguai foi obrigado a permanecer mais tempo no hotel, mas que os jogadores tentaram usar esse descanso extra a seu favor.

O Uruguai já começou sua partida de estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. No mesmo grupo, Cabo Verde conquistou anteriormente um ponto surpreendente contra a Espanha (0 a 0).







