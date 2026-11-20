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A torcida organizada do 1. FC Köln anunciou que vai boicotar o jogo da Bundesliga contra o Bayern de Munique, na noite de sexta-feira.

Pouco antes do apito inicial na Allianz Arena, em Munique, o 1. FC Köln informou que seus ultras decidiram não entrar no estádio e iniciaram a viagem de volta para casa. O motivo são restrições à quantidade de materiais de torcida permitidos.

Segundo o clube, a questão envolve o limite de cinco bandeiras grandes que o Bayern teria autorizado aos torcedores do Colônia no setor visitante. Não teria sido possível permitir mais por causa de "determinações das autoridades". A saída dos cerca de 400 torcedores do 1. FC Köln começou de forma "tranquila e sem problemas", informou o clube à noite.

"Sempre dói quando os torcedores não estão presentes, especialmente em um jogo tão difícil fora de casa", disse o técnico do Colônia, Rene Wagner, poucos minutos antes do apito inicial à Sky.

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No último jogo em Munique, grande parte da torcida organizada também não esteve presente. Os ultras da "Wilden Horde" interromperam a viagem em maio de 2026 porque a sede do grupo em Colônia havia sido consumida por um incêndio.