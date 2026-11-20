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Fora de casa, em Munique, o Colônia não contará com seus ultras. O motivo é uma proibição inusitada.

A torcida organizada do 1. FC Köln anunciou que vai boicotar o jogo da Bundesliga contra o Bayern de Munique, na noite de sexta-feira.

Pouco antes do apito inicial na Allianz Arena, em Munique, o Effzeh informou que os ultras decidiram não entrar no estádio e iniciaram a viagem de volta para casa. O motivo são as restrições à quantidade de materiais de torcida.

A questão seria o limite de cinco grandes bandeiras para agitar que o Bayern teria permitido aos torcedores do Colônia no setor visitante. Um número maior não teria sido possível devido a "determinações das autoridades". A partida dos cerca de 400 torcedores do FC teria começado "de forma tranquila e sem problemas", informou o 1. FC Köln à noite.

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"É sempre doloroso quando os torcedores não estão presentes, especialmente neste difícil jogo fora de casa", declarou o técnico do Colônia, Rene Wagner, poucos minutos antes do apito inicial, à Sky.

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Já no último jogo em Munique, grande parte da torcida organizada não esteve presente. Os ultras da 'Wilden Horde' interromperam a viagem em maio de 2026 porque a sede do grupo em Colônia havia pegado fogo.