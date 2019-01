Poker! Gabriel Jesus faz história em vitória do Manchester City contra o Burton

O brasileiro estufou as redes quatro vezes na goleada por incríveis 9 a 0, em duelo válido pela Copa da Liga Inglesa

Gabriel Jesus vai se lembrar para sempre deste dia 9 de janeiro. Afinal de contas, o brasileiro fez quatro gols na incrível goleada por 9 a 0 do Manchester City sobre o modesto Burton Albion, da terceira divisão, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Foi a segunda vez que o brasileiro fez ao menos três gols em uma única partida, desde que trocou o Palmeira para defender as cores do Manchester City. E a primeira em que estufou as redes quatro vezes em um único encontro em toda a sua carreira.

No duelo contra o Burton, Jesus arriscou um total de seis finalizações e acertou a direção cinco vezes. Um aproveitamento invejável, ainda que o adversário não tenha sido dos mais fortes. O jogo de volta tornou-se uma mera formalidade: o resultado de 9 a 0 do City tornou-se o resultado mais elástico de uma semifinal de Copa inglesa.