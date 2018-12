Pogba zoa no Instagram após demissão de Mourinho pelo Manchester United

Craque francês tinha relacionamento complicado com o Special One e trollou em foto que depois foi apagada

Um dos protagonistas da crise do Manchester United, Paul Pogba não ficou calado ao saber da demissão de José Mourinho, anunciada pelo clube nesta terça-feira (18). Em seu Instagram, o meia francês postou uma foto fazendo careta e pediu aos seguidores que criassem uma legenda.

A publicação de Pogba foi rapidamente interpretada como uma provocação do francês, que tinha um relacionamento complicado com o técnico português, com vários episódios de desavenças e críticas.

Pouco depois, porém, Pogba apagou a foto, que já tinha mais de 60 mil curtidas em cerca de dez minutos de postagem.

Mourinho foi demitido depois de uma metade inicial de temporada muito ruim. Os Red Devils avançaram ao mata-mata da Champions League, onde enfrentarão o PSG nas oitavas de final, mas estão apenas no sexto lugar da Premier League, 19 pontos atrás do líder e rival Liverpool, e apresentando um desempenho muito aquém do esperado.