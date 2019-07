Pogba sobre rumores de ida ao Real Madrid: "Não há necessidade de falar"

Jogador francês participou do primeiro jogo da pré-temporada do Manchester United normalmente

As notícias sobre a saída de Paul Pogba do ganham novos contornos a cada dia que passa. Conforme os meio de comunicação fazem novas apostas e dão diferentes destinos para o craque francês, ele prefere se manter em silêncio sobre a situação.

Após o jogo contra o Perth Glory, na pré-temporada na que o United joga, Pogba foi perguntado a respeito de seu futuro nos Diabos Vermelhos e foi curto na resposta.

"Quem precisa falar? Não há necessidade de falar", respondeu o meio-campista de 26 anos.

Recentemente Pogba admitiu que pode estar no momento de um novo desafio em sua carreira. Desde então o seu agente Mino Raiola começaram a trabalhar para descobrir potenciais destinos para o campeão do mundo.

O time mais falado é o . A possibilidade de trabalhar sob o comando de Zinedine Zidane e jogar ao lado de craques como Eden Hazard, Luka Modric, Toni Kroos e Marcelo parece interessar o atleta. Outro possível rumo do francês é uma volta à . Foi lá na Velha Senhora que Pogba teve seu melhor momento na carreira e atingiu a final da .

Desde a chegada de Ole Gunnar Solskjaer ao comando do Manchester United, o meio-campista francês ganhou um novo protagonismo na equipe e ouviu o treinador dizer que pretendia construir o time ao seu redor.

A fala de Pogba sobre o suposto "novo desafio" pode ter causado um alarde maior do que o atleta pretendia que ocorresse, e de acordo com Solskjaer o atleta está comprometido com todo o grupo.