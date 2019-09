Pogba pode custar o dobro ao United em futura disputa com Real Madrid

Francês tem contrato no Old Trafford até junho de 2021. Espanhóis pedem para que não renove. Ele pedirá 35 milhões de euros por ano no clube inglês

Desde que se encerrou o mercado de transferências, primeiro na e depois na , o trabalha na renovação de Paul Pogba. O clube inglês não quer deixar escapar sua estrela e tem consciência da necessidade de ampliação do contrato e melhora das condições salariais.

Mino Raiola, agente do francês, vai se reunir com os diretores do United em breve. Contudo, a intenção do representante francês é pedir 35 milhões de euros anuais para renovar.

O segue interessado no meio-campista francês, fato expressado por Zinedine Zidane. A ideia é reforçar o meio-campo com o jogador. O treinaor crê que seu compatriota é o atleta ideal para o setor, por conta das condições físicas e técnicas, pela liderança e por sua maturidade.

Por tudo isso, a diretoria do Real Madrid pediu ao jogador e ao seu estafe que não renove com o Manchester United o vínculo que se encerra em 2021. Os britânicos seriam obrigados a vendê-lo no próximo verão se quiserem ficar livres de um gasto exorbitante para estender o contrato que se encerra no ano seguinte.

Sua contratação não será fácil. O Real Madrid já comprovou isso no verão, fazendo várias tentativas, mas encontrando um United inflexível que sempre pediu mais de 150 milhões de euros pelo jogador francês. O próprio Pogba disse querer mudar de ares e a ideia de vestir a camiseta do Real Madrid e ser dirigido por Zidane o seduz.