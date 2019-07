Pogba não é Neymar, mas não há espaço para tanto ego no United

Treinador saiu em defesa de Pogba recentemente, mas sua permanência no United já é difícil

As pré-temporadas de 2016 e 2019 do têm algo em comum: o nome de Paul Pogba circulando livremente pelos noticiários e diversas especulações vindo de todos os lados. Acontece que naquela época previa-se o retorno de Pogba aos Red Devils, hoje o comentário é da possível saída do campeão mundial pela em 2018.

Ole Gunnar Solskjaer tem feito o papel do "apaziguador" da situação e diz crer que Pogba continuará no Old Trafford para a próxima temporada. Todavia, mesmo com os muitos elogios feitos por Solskjaer, o eco das palavras de Pogba quando disse que estava à procura de "um novo desafio" parece ainda deixar o clima tenso dentro do maior campeão inglês.

Após as palavras de Pogba no meio do último mês de junho, o polêmico empresário do jogador, Mino Raiola já começou a trabalhar nos bastidores para satisfazer a vontade do atleta de 26 anos. A e o são os nomes que aparecem com mais força nesse momento. Diante do impasse, vale lembrar e comentar a postura de duas estrelas do futebol moderno que vêm, de alguma forma, sofrendo com seus comportamentos, trata-se de Neymar e Griezmann.

Há algumas coisas em comum entre o jogador do e o do . A primeira delas é que ambos faltaram aos primeiros dias de treinamento da pré-temporada pelos seus clubes. Neymar está no e foi flagrado jogando futevôlei enquanto o time francês treinava. Já Griezmann também não se reapresentou e vive a expectativa de um acerto com o .

Diante dessa situação, Pogba age diferente. Se reapresentou normalmente com o grupo que começa sua pré-temporada e, até segunda ordem, continua normalmente na equipe.

Entretanto, sua reapresentação e o fato de estar treinando com seus companheiros não muda o fato de que Pogba parece ver seu futuro longe do Old Trafford. Acostumado aos 'mimos' de Ole Gunnar Solskjaer, que afirmou que sua ideia era construir um time ao redor de Pogba e isso pode ter colocado o francês em uma posição que ele não quer assumir.

Mais do que o comprometimento de Pogba, Solskjaer precisa do envolvimento de todo o seu plantel. As chegadas dos jovens Daniel James e Aaron Wan-Bissaka colocam jovens sedentos por encontrarem seu lugar na equipe e levar o Manchester United de volta aos tempos de glória. Esse já não parece ser o caso de Pogba, que por mais que encontre um defensor em Solskjaer, pode se ver sem os favores do técnico se ele não observar o comprometimento esperado do jogador que já foi o mais caro do mundo.