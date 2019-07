Bola da vez no mercado, Pogba é elogiado por Zidane e Sarri

Os técnicos de Real Madrid e Juventus falaram sobre o interesse de suas equipes no meio-campista do Manchester United

Paul Pogba é um dos principais personagens nesta janela de transferências europeia. O meio-campista francês, campeão do mundo em 2018, tem sido especulado fora do . e são os maiores interessados em contar com os seus serviços. Exatamente por isso, seus respectivos treinadores, Maurizio Sarri e Zinedine Zidane, vem respondendo a questionamentos sobre o andamento das negociações.

“Eu gosto muito dele, mas ele é jogador do Manchester United. Eu não sou dirigente, então não sei como está a situação”, disse Sarri, em entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (19).

No mesmo dia, Zinedine Zidane desconversou em relação ao assunto. O jogador de 26 anos seria a prioridade dentre os pedidos de reforços feitos pelo técnico do Real Madrid.

“Você pode me fazer outra pergunta e vou sempre responder a mesma coisa. Sabemos, com o clube, o que queremos, e estamos trabalhando dentro do que queremos fazer”, disse. “Veremos o que vai acontecer”.

A favor da Juventus, o fato de ter sido onde Pogba melhor jogou futebol em sua carreira profissional. O francês chegou a Turim em 2012, contratado junto ao próprio United, onde fez boa parte de sua base, e foi um dos maiores destaques da equipe italiana durante quatro temporadas – até ser recontratado por valor recorde pelo Manchester.

O Real Madrid, clube que Pogba também já fez questão de elogiar, estaria disposto a abrir a carteira pelo meio-campista. O problema é que a pedida do Manchester United, que tem vínculo com o atleta até 2021, é de ao menos 200 milhões de euros – visto como um exagero pelos espanhóis.

United quer permanência

Enquanto isso, o técnico Ole Gunnar Solskjaer não esconde a vontade de seguir com Pogba, autor de 16 gols e nove assistências na última temporada.

Neste sábado (20), Pogba foi um dos destaques na vitória dos Red Devils, por 1 a 0 [gol do jovem Mason Greenwood], sobre a de Milão, em amistoso realizado em Singapura.