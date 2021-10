Pogba já definiu seu destino para a próxima temporada, diz jornal

O atleta de 28 anos havia sido especulado pelo PSG antes da chegada de Messi; meia pode renovar com o United e ter maior salário da Premier League

Um dos melhores meias em atividade, Paul Pogba, 28 anos, era dúvida para continuar ou não pelo futebol inglês. Segundo informações do L'Equipe, da França, o atleta já tem um rumo definido: a renovação com o Manchester United.

Algum tempo atrás, pouco antes do fechamento da última janela de transferências, o francês havia sido sondado pelo PSG. Ao contratar Messi, o clube de Paris acabou deixando de lado a tentativa de trazer Pogba, deixando mais tranquila a torcida do clube, que não apoiava a vinda do meia para compor o elenco.

Ainda segundo o jornal, Pogba deve receber um aumento considerável de salário caso renove, o tornando o atletta mais bem pago da competição, a frente de atletas como Lukaku, De Bruyne e Kanté.

Cristiano Ronaldo, dono do maior salário da Liga Inglesa atualmente, também deixou o meia francês mais tranquilo com relação a continuar atuando pelo United, já que viu uma nova chance de ir à busca de títulos com a adaptação do elenco.

Pelos Red Devils, Pogba soma 216 jogos e 38 gols marcados. Na atual temporada, foram nove duelos disputados e sete assistências anotadas.