Pogba faz agradecimento a Mourinho por lhe aprimorar como atleta profissional

Volante francês teve muitos problemas e até chegou a ser barrado pelo português

Pogna surpreendeu depois da vitória do Manchester United por 5 a 1 sobre o Cardiff. O volante francês minimizou as polêmicas com José Mourinho e até agradeceu ao ex-treinador da equipe inglesa, com quem teve vários problemas de relacionamento.

"Nós ganhamos troféus com Mourinho. Quero agradecer a ele por isso. Nem tudo funcionou bem, mas algumas coisas, sim. Ele me fez melhorar, como pessoa também, e é isso. Esse é o passado, quero agradecê-lo por isso. Tenho certeza que é o mesmo para todos os jogadores".



Mourinho assumiu a equipe na temporada 2016/17 e faturou uma Liga Europa, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra. No entanto, na última temporada, o treinador teve muitos problemas e Pogba perdeu o posto de segundo capitão e foi para o banco de reservas nas últimas partidas sob o comando do português. Escolha dos editores Conheça a história do antigo jogador do Manchester United que trabalha para tirar ex-atletas da depressão e da cadeia

"O desempenho da equipe foi ótimo. Estamos felizes que o primeiro jogo do técnico comece assim. É importante agora continuar assim. Não podemos jogar desse jeito, vencer com cinco gols e depois perder o próximo jogo".