Pogba elogia Maguire e chama zagueiro mais caro da história de "A Besta" após goleada

Diabos Vermelhos golearam o Chelsea na rodada de abertura da Premier League

O começou a temporada da Premier League da melhor forma possível. A goleada sobre o Chelsea por 4 a 0 abriu boas perspectivas para a temporada e teve a estreia das três contratações para a temporada: Aaron Wan-Bissaka, Daniel James e Harry Maguire. Este último foi elogiado por Pogba, que revelou um apelido curioso ao novo atleta dos Red Devils.

"Eu o chamo de 'A Besta'. Honestamente, como você viu, ele foi impressionante. Ele é um líder. Ele se encaixa bem com nós no treinamento. Falamos sobre controlar a defesa e ele tem se dado bem com o Victor [Lindelof]. Foi uma partida muito boa com todo o time para começar", disse Pogba.

A partida da abertura da Premier League entre United e marcou a primeira vez na história que os dois times se enfrentam com dois ex-jogadores como técnicos. No Old Trafford os comandados de Ole Gunnar Solskjaer se mostraram superiores ao de Frank Lampard. Pogba terminou a partida com duas assistências para gol.

"No primeiro tempo nós fomos dominados em termos de chances e posse de bola, mas reagimos no segundo tempo. Nossas mudanças nos fizeram tomar conta do jogo, melhoramos na posse e nas chances. Tivemos sorte de abrirmos o placar em um pênalti no primeiro tempo, mas depois de começar mal, nós terminamos bem a partida. Estamos satisfeitos com nossa performance", falou o meio-campista francês.