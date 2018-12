“Pogba é o melhor meio-campista de sua geração”, diz lenda do Manchester United

O francês voltou a desequilibrar a favor do gigante de Old Trafford após a demissão de José Mourinho

Paul Pogba segue a ser “o melhor meio-campista do futebol europeu de sua geração”, mesmo após “18 meses horrendos” no Manchester United. A opinião é de Phil Neville, ex-jogador e eterno ídolo dos Red Devils.

Revelado na base do United, Pogba não encontrou moleza após ter sido recomprado pelo clube inglês, em 2016, que gastou 89 milhões de libras para tirá-lo da Juventus. O sucesso com o título mundial de 2018 pela França também não lhe ajudou a mudar a sua situação dentro da equipe vermelha de Manchester, e a relação com o técnico José Mourinho, que não o escalava em sua posição preferida, também não ajudava em nada.

Entretanto, após a demissão de Mourinho e a entrada do interino Ole Gunnar Solskjaer, Pogba teve duas atuações espetaculares. Livre para se expressar em campo, o francês de 25 anos foi o maestro na vitória sobre o Cardiff e, dias depois, marcou os dois gols nos 3 a 1 sobre o Huddersfield. Escolha dos editores Alisson no Liverpool, Felipe Anderson no West Ham. Brasileiros na lista de melhores contratações da Premier League

“Se você joga no Man.United, estamos falando de liberdade de expressão, futebol animado, para entrar em campo e fazer gols. Um futebol ofensivo, que se joga com um sorriso no rosto. Isso tudo começa com o treinador. Nos últimos jogos, Ole foi muito, muito feliz por dizer as coisas certas”.

“Eles tinham o melhor jogador dentro de campo e, provavelmente, o melhor meio-campista do futebol europeu de sua geração em Paul Pogba, que nos últimos 18 meses desapontou e foi horrendo no clube por causa das brigas com o treinador”.

“Jogando com liberdade para se expressar, tudo fica possível (...) Olha, ele foi o melhor jogador do clube quando estava no seu melhor, e com performances como essa ele deveria ser um cara que faz entre 12 a 15 gols por temporada. Ele nunca fez isso em sua carreira, mas ele pode fazer”.

Neville também acredita que se Mourinho não tivesse sido demitido, Pogba poderia ter deixado o Manchester United na janela de transferências de janeiro: “Acho que perderiam ele. A relação já nem existia mais. Era algo bem claro. No final (da passagem de Mourinho), ele estava no banco de reservas. Mas nos últimos jogos ele tem sido fantástico”.

Pogba e Man.United voltam a campo neste domingo (30) para enfrentarem o Bournemouth, em duelo válido pela 20ª rodada da Premier League inglesa.