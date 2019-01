Pogba e Matic atrapalham viagem de turistas australianos e se oferecem para selfie como pedido de desculpas

Turistas não reconheceram os jogadores do Manchester United e pedem para familiares em grupo no WhatsApp identificarem; conversa viraliza

Paul Pogba e Nemanja Matic protagonizaram uma história curiosa durante viagem de trem com o Manchester United. Jogando cartas, ambos começaram a incomodar alguns tripulantes devido ao barulho. Com isso, dois turistas reclamaram da possível “algazarra” dos atletas, que gentilmente se aproximaram dos assentos do casal para se desculparem.

Pogba se ofereceu para tirar uma foto, e o casal, surpreso com a atitude não conheceram a dupla, e acharam que os “desconhecidos” queriam tirar uma foto com eles por educação.

Sem saber com quem estava tirando a foto, o senhor enviou a imagem para um grupo no WhatsApp. Feito que gerou surpresa no filho dos turistas australianos, que ficou chocado e compartilhou as imagens no Twitter, onde a conversa se tornou viral.

A história foi descrita em detalhes pelo filho do casal, Nate Patrick, em sua rede social:

"Eles estavam em um trem e havia um grupo de pessoas atrás deles. Mamãe e papai se viraram algumas vezes, já que aparentemente eles estavam fazendo um pouco de barulho. Sim, meus pais ficaram chateados com um emocionante jogo de cartas”.

"Esses caras sabiam que estavam fazendo um pouco de barulho, então eles se aproximaram da mamãe e do papai, pediram desculpas e perguntaram se gostariam de uma foto, papai, que é muito educado, diz sim”.

"O “estranho” olha para o meu pai e diz: "Não, eu perguntei se ele gostaria de uma foto comigo, senhor. "Meu pai olha para minha mãe porque ele não entendeu nada. Ele tira a foto, envia para o grupo e pergunta: "Você sabe quem eles são?, escreveu.