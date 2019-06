Pogba diz que é mais criticado por ter custado caro: "O preço aumentou a expectativa"

Meia comenta sobre avaliação de rendimento dos torcedores e fala: "Um ótimo jogo meu para eles é apenas bom"

Paul Pogba se vê julgado de maneira diferente pela torcida por conta do valor de sua transferência para o .

"Por ter sido o maior valor da história, você é julgado diferente. O preço aumentou a expectativa", afirmou o francês em entrevista ao LifeTimes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Os Diabos Vermelhos desembolsaram 89 milhões de libras (cerca de R$ 439 milhões) em meados de 2016 para readquirí-lo junto à . Na época, foi a maior cifra envolvendo uma negociação de jogador da história do futebol.

No entanto, Pogba e o restante do elenco conviveu com altos e baixos ao longo da última temporada, que terminou com a última vaga para competições europeias. O rendimento nas partidas também foi levado em consideração na avaliação.

"Um jogo bom é considerado normal, um ótimo jogo é considerado bom. Foi uma grande mudança. Eu sabia que seria diferente, mas não esperava que seria tão negativo. Quando fui contratado, não estava acostumado a ver tantas reações negativas", revelou o francês.

O camisa 6 é especulado em uma possível ida ao . Apesar disso, não há tratativa em andamento por sua mudança de ares.